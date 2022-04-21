新华社达累斯萨拉姆4月20日电（记者谢昊）中国驻坦桑尼亚大使馆19日举办庆祝联合国中文日活动，达累斯萨拉姆大学孔子学院和多多马大学孔子学院师生等参加活动。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健在活动上致辞时说，随着中坦两国经贸、人文等领域的务实合作不断深化，两国人员交流越来越频繁，坦桑尼亚对中文人才的需求越来越多。目前，坦桑尼亚国内学习中文的学生约有2万人，达累斯萨拉姆大学和多多马大学的孔子学院都开设了中文专业，这体现了两国教育合作的成果，希望更多坦桑尼亚有志青年学习中文、学好中文。

坦桑尼亚通信和信息技术部副部长昆多·马修致辞时表示，了解中国就必须了解中国人的想法。他曾在中国湖南大学留学，深感学习中文的重要性，在坦的中国公司也给会中文的坦桑尼亚学生提供了锻炼机会。

两名来自多多马大学孔子学院的学生在活动上为观众演唱了歌曲《北京欢迎你》。学生们还展示了各自的中文学习成果，表演了相声和武术等节目。

本次活动由中国驻坦桑尼亚大使馆主办，坦桑尼亚中国文化中心和达累斯萨拉姆大学孔子学院协办。

2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为“联合国中文日”。

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