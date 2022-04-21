新华社伦敦4月20日电（记者许凤）英国伦敦威斯敏斯特地方法院20日发布引渡令，正式批准将“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇引渡至美国。此案已移交给英国内政部，将由内政大臣帕特尔做最终决定。

据英国媒体报道，阿桑奇和他的律师团队可以在5月18日前向帕特尔提交对伦敦威斯敏斯特地方法院引渡令的质疑。此外，即使帕特尔批准引渡，阿桑奇和他的律师团队还可以向英国更高层级法院提出上诉。

阿桑奇现年50岁，2006年创办“维基揭秘”网站。2010年，“维基揭秘”曝光大量阿富汗战争和伊拉克战争期间美国的外交电报和美军机密文件，揭发了美军的战争罪行。其中一段驻伊拉克美军“阿帕奇”武装直升机射杀记者和平民的视频广为流传。阿桑奇随即身陷官司，美国对他提出了17项间谍罪名和1项不当使用电脑罪名的指控。2019年，阿桑奇在英国被捕并被判入狱。随后，美国以“维基揭秘”公布涉美机密文件危及他人生命安全为由，要求引渡阿桑奇。

2021年1月，英国一家地方法院做出裁决，拒绝美国提出的引渡阿桑奇的要求，理由是阿桑奇患有抑郁症等精神疾病，被引渡至美国后有较高自杀风险。2021年12月，英国高等法院做出裁决，允许美国政府引渡阿桑奇，同时高等法院将案件移交地方法院进行后续流程。阿桑奇的律师团队随后向最高法院提起上诉。今年3月，英国最高法院裁定，不会受理阿桑奇拒绝被引渡到美国的上诉请求。

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