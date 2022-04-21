人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

一男子闯入秘鲁驻美国大使官邸被美方人员打死

2022年04月21日08:34 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿4月20日电（记者孙丁）秘鲁驻美国大使官邸20日遭一名男子闯入，该男子随后被美国特工处人员开枪打死。

4月20日，警察在美国华盛顿秘鲁驻美国大使官邸附近执勤。新华社记者刘杰摄　　

　　秘鲁驻美国大使官邸位于美国首都华盛顿市西北部。当地警察局局长罗伯特·康蒂在现场记者会上说，两名特工处人员于当天8时左右出警，抵达现场后发现一名持械男子。特工处人员使用电击枪欲将其制伏无果后开枪，该男子被宣布当场死亡。

4月20日，警察在美国华盛顿秘鲁驻美国大使官邸附近执勤。新华社记者刘杰摄　　

　　秘鲁驻美国大使馆在社交媒体上说，当天早间有人未经许可进入大使官邸，并实施破坏。此人随后被特工处人员开枪打死。秘鲁驻美大使及其家人以及大使官邸工作人员等安全。

　　目前，尚不清楚该名男子如何闯入秘鲁驻美国大使官邸及其动机。调查工作仍在进行中。

4月20日，警察在美国华盛顿秘鲁驻美国大使官邸附近执勤。新华社记者刘杰摄　　

　　特工处是美国国土安全部下属联邦执法机构，其职责包括保护美国领导人及其家人的安全等，同时负责华盛顿市及马里兰州的外交使团官邸和场地的安保工作。

(责编：王禹蘅、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部