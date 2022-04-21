新华社华盛顿4月20日电（记者孙丁）秘鲁驻美国大使官邸20日遭一名男子闯入，该男子随后被美国特工处人员开枪打死。

4月20日，警察在美国华盛顿秘鲁驻美国大使官邸附近执勤。新华社记者刘杰摄

秘鲁驻美国大使官邸位于美国首都华盛顿市西北部。当地警察局局长罗伯特·康蒂在现场记者会上说，两名特工处人员于当天8时左右出警，抵达现场后发现一名持械男子。特工处人员使用电击枪欲将其制伏无果后开枪，该男子被宣布当场死亡。

4月20日，警察在美国华盛顿秘鲁驻美国大使官邸附近执勤。新华社记者刘杰摄

秘鲁驻美国大使馆在社交媒体上说，当天早间有人未经许可进入大使官邸，并实施破坏。此人随后被特工处人员开枪打死。秘鲁驻美大使及其家人以及大使官邸工作人员等安全。

目前，尚不清楚该名男子如何闯入秘鲁驻美国大使官邸及其动机。调查工作仍在进行中。

4月20日，警察在美国华盛顿秘鲁驻美国大使官邸附近执勤。新华社记者刘杰摄

特工处是美国国土安全部下属联邦执法机构，其职责包括保护美国领导人及其家人的安全等，同时负责华盛顿市及马里兰州的外交使团官邸和场地的安保工作。

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