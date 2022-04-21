新华社曼谷4月20日电（记者王媛媛 王亚光）在20日联合国中文日之际，中国和泰国相关机构签署系列中文教学合作协议，以加强合作，促进泰国中文教育可持续发展。

系列协议由中国教育部中外语言交流合作中心分别与泰国高等教育和科研创新部、教育部、教育部职业教育委员会当天在线签署。

中国教育部副部长田学军在签署仪式上表示，今天是第十三个联合国中文日，是全球中文学习者共同的节日。在这个特殊的日子里，中泰双方签署合作协议，将为促进泰国中文教学高质量发展提供更加有力的支持，助力“中泰一家亲”亲上加亲。

中国驻泰国大使韩志强说，国际中文教育是中泰两国民心相通的桥梁和纽带。在中泰建立全面战略合作伙伴关系十周年的新起点，两国中文教育合作迎来历史性发展机遇，相信此次双方携手将进一步促进两国教育文化交流合作，为两国打造相互尊重、合作共赢的国家间关系典范贡献力量。

泰国高等教育和科研创新部次长诗立叻·宋西维拉表示，教育领域合作是泰中全面战略合作伙伴关系的重要组成部分，中文人才培养是双方教育领域长期合作的延续。此次签约扩大了泰中双方在中文教学领域的合作，有助于促进两国各领域交流合作。

2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为“联合国中文日”，旨在庆祝多种语言以及文化多样性，促进联合国六种官方语言平等使用。

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