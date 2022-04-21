新华社联合国4月20日电（记者王建刚）20日是联合国中文日。中国常驻联合国代表张军表示，中文为促进联合国工作发挥重要作用，希望联合国贯彻落实多语言主义原则，平等使用中文等联合国正式语文，更加有效地传播联合国声音和主张。

张军和第76届联合国大会主席沙希德等日前通过视频方式出席联合国中文日活动开幕式。张军在视频致辞中说，作为联合国六种正式语文之一，中文正在为促进联合国有效开展工作、加强世界各国沟通交流、推动多边主义发挥着重要作用。联合国中文网站、中文社交媒体的影响力与日俱增，深受广大中国网友和中文使用者的欢迎。希望联合国继续努力推动中文和其他官方语言的平等使用，真正贯彻落实多语言主义原则，通过中文更好地向世界传递联合国的声音和主张。

张军说，12年来，中文日活动精彩纷呈，充分展现了中文和汉字的独特魅力，成为国际社会了解中华文化的一个重要窗口，也进一步增强了中文的国际影响力。今年中文日活动的主题是中文之美、禅意之妙，具有丰富的美学和哲学意涵。希望大家在展出的书画艺术作品中收获智慧、汲取力量，在交流座谈中开拓视野、凝聚共识，更好地应对工作与生活中的困难与挑战。

沙希德在视频致辞中表示，中文是世界上使用人数最多的语言。汉字承载着悠久的历史，代表着中华文明中蕴含的永恒智慧，具有丰富的美学内涵和深刻的象征意义。国际社会应共享中文之美，共促多元文化和谐。

联合国负责经济和社会事务的副秘书长刘振民、联合国大会事务副秘书长兼多种语文问题协调员莫夫谢斯·阿别良、联合国主管全球传播事务的副秘书长梅丽莎·弗莱明在视频致辞中充分肯定中文在联合国工作中的重要作用，预祝中文日系列活动取得圆满成功。

为庆祝2022年联合国中文日，联合国大会部中文翻译处、中国书会与中国常驻联合国代表团在联合国总部共同举办了一系列丰富多彩的活动，包括《禅意之妙》书画展，展出9位知名华人艺术家的禅意书画作品，以及《汉字之美》展览、“从中国诗词书画探讨禅意”在线座谈会、《汉字简介》在线讲座等活动。

2010年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为“联合国中文日”，旨在庆祝多种语言以及文化多样性，促进联合国六种官方语言平等使用。

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