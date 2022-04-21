本报记者 高 乔

四月十二日，警察和救护人员在美国纽约市布鲁克林区发生枪击的地铁站附近工作。

郭 克摄（新华社发）

美国国务院近日发布“2021年国别人权报告”，对全球198个国家和地区的人权状况指手画脚，世界多国对此提出强烈反对。

自1977年卡特政府推出第一份“国别人权报告”以来，美国长期打着“人权”幌子，通过“人权外交”干涉他国内政、维护自身霸权。专家分析指出，美国在人权领域的“双标”行为，已对全球人权治理造成严重消极影响。

多国表示强烈不满

美国国务院4月12日发布“2021年国别人权报告”，美国国务卿布林肯在发布会上攻击中国的政治制度和人权现状。对此，中国外交部发言人表示，美方所谓“2021年国别人权报告”的涉华内容和布林肯有关表态罔顾事实、颠倒是非，充斥着政治谎言和意识形态偏见，中方对此强烈不满、坚决反对。美方应该做的是立即停止对他国人权指手画脚、攻击抹黑，切实躬身自省、改过自新，真正为改善美国自身人权状况和国际人权事业健康发展做些有益的事。

据俄新社报道，俄罗斯驻美国大使安东诺夫表示，美国政府一直妄图诋毁不合其心意国家的国家制度，并找到干涉他国内政的借口。美国发布的报告固守陋习，攻击俄罗斯的人权状况。美国首先应该关心一下自己的问题——种族主义、反犹主义、仇视穆斯林等现象正在盛行。

“国别人权报告”也列举了印度的一系列“重大人权问题”。布林肯直接表态称，美国密切关注印度一些官员“侵犯人权行为增加”的情况。对此，印度外交部长苏杰生称，无论何时谈及人权相关问题，印度政府都不会对此保持沉默。《印度时报》报道称，鉴于美国存在的一系列国内问题及其用双重标准看待其他国家的人权状况，“美国的故作姿态令人生厌”。

此外，菲律宾、印度尼西亚、孟加拉等亚洲多国的政府官员、专家学者也纷纷强烈批评“国别人权报告”。《东盟邮报》刊文称，“美国需要进行自我反思，并且首先解决自己的人权问题，而不应该对其他国家的人权指手画脚。”

美国人权劣迹斑斑

颇具讽刺意味的是，4月12日，即“国别人权报告”发布当天，美国纽约市发生布鲁克林地铁站枪击事件，一名男子向人群连开33枪，造成至少29人受伤。近年来，美国枪支暴力案件不断增长，贫富分化、种族歧视、暴力执法等社会问题已令民意沸腾。

“美国的主要人权问题都是痼疾，不仅历届政府没有解决，而且也看不到有明显改善的迹象。”中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员肖河接受本报采访时分析，美国目前面临以下几方面的人权问题。

其一，美国人民的人身安全难以保障。人身安全是所有国家都承认的最基本人权，然而美国长期以来枪支泛滥、枪击案频发，美国政府近年来在限制持枪方面始终没有任何实际进展，让美国人民的基本人权一直处在无时无刻不受威胁的状态。

其二，美国弱势和理性群体的政治权利遭到削弱。拜登当选总统后，美国各州特别是共和党控制的州掀起限制选民投票权利的浪潮，针对的主要是缺少经济保障、难以到现场投票的穷人以及重视疫情防控和保护公民健康权利的群体，这进一步削弱了美国选举政治的代表性和民主性，损害了相当数量群体的政治权利。

其三，美国人民的社会经济权利严重受损。拜登政府没有根本改变低收入群体无法得到有效救济、不平等地承受了疫情在美肆虐代价的基本现实。

其四，美国种族问题依然严峻，各少数族裔的平等权利没有得到真正尊重。非洲裔美国人仍在遭遇歧视，白人社会针对亚洲裔美国人的仇恨行动又开始蔓延。在美国加剧对华打压、推卸抗疫不力责任并频频“甩锅”的背景下，新的种族对立情绪被蓄意挑起。

中国人民大学重阳金融研究院执行院长王文接受本报采访时指出，如今，数十个国家都公开回击美国国别人权报告，这是过去鲜有的。与往年相比，今年的国别人权报告无视疫情冲击下各国采取符合本国国情抗疫措施的努力，加大意识形态对外攻击的力度，涉及面更广。此举凸显美国长期以来的意识形态和“唯美独尊”的优越感以及无视他国发展的傲慢心态，也暴露了美国借人权议题设置对外议程，转移他国对美国人权状况每况愈下的关注视线，炮制更多外交筹码的意图，必然招致全球多国的强烈批评。

操纵议题危害全球

“拜登政府把人权问题放在美国内外政策的中心位置。”“国别人权报告”点明美国政府对“人权牌”的重视程度。与特朗普政府曾宣布退出联合国人权理事会不同，拜登政府上任不久，即重返该理事会，并宣称“让人权在美国外交中扮演更重要的角色”。

“从本质上说，‘国别人权报告’是美国外交政策的重要工具，服务于历届美国政府的对外战略。今年的‘国别人权报告’更加凸显了其作为美国对外战略工具的性质，是在煽动全球范围内以人权为名义的阵营对抗。”肖河分析，“国别人权报告”呈现出一些美国操纵人权议题的特点和趋势。其一是，延续拜登政府在《过渡时期国家安全战略指南》中的基调，大谈民主和人权的“全球衰退”，渲染所谓“威权主义”国家的崛起，试图煽动西方世界的危机意识，诱使它们更大程度地配合美国的外交政策。其二是，聚焦大国竞争的最新现实状况，以大量篇幅攻击俄罗斯与中国的人权状况。其三是，提出一些操纵国家政治的危险新提法。报告将“把俄罗斯踢出联合国人权理事会”列为美国在促进全球人权方面的重大贡献，以所谓“跨境威胁和攻击批评者”概念攻击白俄罗斯。这些举措都显示，未来美国可能对其他国家如法炮制，进一步撕裂全球人权治理和人权多边主义合作。

王文指出，拜登政府执政后，捡起过往美国政府的“牙慧”，对外大打意识形态牌与“人权牌”，具体有三大手段：一是通过“民主峰会”等方式在国际范围内重建西方意识形态与人权联盟；二是加大对各国人权的“评估”，重拾美国失去的人权领域话语权；三是挑起与他国人权理念的冲突来转移国内矛盾，并通过塑造他国威胁来凝聚本国民意。

“当前，美国在全球人权治理领域表现得咄咄逼人，一方面，更加坚决地主张美式人权观，排斥其他国家对人权问题更全面、更合理的认识；另一方面，逼迫他国在人权领域选边站队，试图利用联合国人权理事会等权威人权机构排除异己。”肖河分析，未来美国很可能进一步煽动其他国家在多边机制中采取对抗式做法，激化不同国家之间的矛盾，为美国巩固其所谓人权治理“领导地位”创造机会。这种做法将严重影响人权领域的多边主义合作，在全球范围内损害而不是促进普遍人权。美国的意图是为其极力渲染的大国冲突寻找名目，从而挑起这种冲突。这将破坏和平与发展的整体国际环境，对全世界人民的所有基本人权构成重大威胁。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)