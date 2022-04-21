本报记者 李志伟

国际货币基金组织（IMF）4月19日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2022年全球经济将增长3.6%，较1月份预测值下调0.8个百分点。具体来看，发达经济体今年预计将增长3.3%，较此前预测值下调0.6个百分点；新兴市场和发展中经济体今年预计将增长3.8%，较此前预测值下调1个百分点。

IMF认为，俄乌冲突将导致2022年全球经济增长放缓，并加剧通胀。燃料和粮食价格迅速上涨，对低收入国家弱势群体的打击最大。为应对通胀高企，全球多个经济体加息，导致投资者降低风险偏好、全球金融条件收紧。此外，低收入国家新冠疫苗短缺可能导致新一轮疫情暴发。

“对于许多国家来说，通胀已成为一个明显而现实的危险。”IMF经济顾问兼研究部主任皮埃尔—奥利维耶·古兰沙表示，全球经济增长不确定性极高。在这种困境下，国家层面政策和多边合作将发挥重要作用。各经济体央行需果断调整政策，以确保中长期通胀预期保持稳定，并对货币政策前景进行明确沟通和前瞻性指导，将政策调整产生的破坏性风险降至最低。

世界银行行长马尔帕斯表示，能源、化肥和粮食价格骤然上涨让发展中国家面临的通胀压力不断加剧，建议相关国家制定政策以增加供应、稳定货币，从而降低通胀、提高经济增长率。

（本报华盛顿4月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 17 版）

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