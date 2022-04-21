本报记者 程是颉

孟加拉国农业部长拉扎克近日对媒体表示，孟加拉国今年水稻保持增产势头，政府将继续把确保粮食安全作为未来工作的重点。近几个月来，政府制定了一系列旨在推动粮食增产的鼓励政策，力争到2040年将水稻年产量提升至5400万吨。

孟加拉国地处恒河三角洲，地势低洼、水网密布，属于热带季风气候，十分适合水稻种植。一年三熟的水稻是当地种植面积最广的农作物。全国超过50%的劳动力从事水稻种植，种植面积约占可耕地面积的78%，是世界第四大水稻生产国。

由于可耕地开发趋于饱和，孟加拉国加大力度推广农业科学技术，不断引入和改良优质水稻品种，同时扩大农业配套设施投入。目前该国水稻平均亩产已从约200公斤提升至300公斤，年产量从1971年的1000万吨大幅增加到3500万吨。

在各方支持帮助下，孟加拉国逐步推广普及化肥和农药等农业技术。2015年，中国成套设备进出口集团有限公司建成了孟加拉国规模最大的化肥厂——沙迦拉化肥厂，年产化肥39万吨。

杂交水稻技术是孟加拉国提升水稻亩产量的重要途径。在中孟农业合作框架下，中国向孟加拉国提供了杂交水稻稻种，还分批次培训了数百名孟方杂交水稻种植技术员。2016年，中孟双方联合育种，成功筛选出具有推广价值的35个雨季水稻品种及13个旱季水稻品种。新品种杂交水稻的平均亩产可达570公斤。

随着水稻增产，孟加拉国越来越多农业劳动力进入工业领域。以纺织业和成衣制造业为龙头的轻工业发展提速，推动经济增长。2021年11月，联合国大会通过了关于孟加拉国脱离最不发达国家行列的决议。

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 17 版）

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