于 红

加里曼丹岛以绵延的热带雨林和壮美的晚霞闻名于世。位于该岛北部的文莱，被誉为“婆罗洲闪亮的明珠”。近年来，中国和文莱各领域合作不断深化。

务实合作见实效。文莱是古代海上丝绸之路重要枢纽，是共建“一带一路”的天然合作伙伴，也是率先响应并同中国签署共建“一带一路”合作文件的东南亚国家之一。2018年11月，习近平主席对文莱进行国事访问，同文莱苏丹共同见证两国共建“一带一路”合作规划的签署，揭开了新时期双方全方位合作的序幕。按照两国元首达成的共识，中文双方首次建立政府间联合指导委员会，规划各领域务实合作。2021年，中文经贸额首次突破20亿美元大关，创下28.5亿美元的新高。文莱的优质虾片、瓜果和水产出现在中国老百姓的餐桌上。恒逸石化、摩拉港等一批旗舰合作项目为实现文莱经济多元化目标发挥着重要作用，受到文莱政府和民众的支持与认可。

抗疫合作见真情。新冠肺炎疫情发生后，文莱苏丹向中国领导人致函慰问，文莱政府向湖北省捐赠50万美元，不少文莱民众主动来到中国驻文莱大使馆，捐款支持中国抗疫。中方多次向文莱捐赠核酸检测试剂、新冠疫苗和医疗设备，支持文莱搭建东南亚第一个火眼实验室。文莱朋友给我发来短信，表示“中国捐赠的疫苗雪中送炭，解了文莱燃眉之急”。在文方积极支持下，“春苗行动”迅速落地并高质量推进，为在文中国公民提供免疫屏障。两国民众跨越千年的情谊愈加闪亮，将助力双方早日走出疫情阴霾，携手向未来。

区域合作谱新篇。作为东盟成员，文莱积极推动中国同东盟之间的合作。去年是中文建交和中国与东盟建立对话关系30周年，文莱担任东盟轮值主席国，双方以“双30”周年为契机，推动建立中国东盟全面战略伙伴关系，开启中国东盟关系新的篇章。中国和文莱均致力于维护开放、包容的区域合作架构，维护和平、稳定的地区安全环境，双方正以《区域全面经济伙伴关系协定》生效为契机，拓展新的合作机遇，共同维护和推进地区和平、稳定与繁荣。

2020年3月，中企参与承建的东南亚最长跨海大桥——淡布隆大桥正式通车，实现了文莱人民世纪宏愿。大桥横跨文莱湾，蜿蜒穿行在热带雨林中。落日余晖中，经过这座大桥，我不禁想到，这红树林上不断延伸的，不仅是两国人民的深厚情谊，也是未来一个又一个新的希望。我相信，文莱这颗“婆罗洲闪亮的明珠”，将随着中文两国全方位合作的深入而更加闪亮。

（作者为中国驻文莱大使）

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)