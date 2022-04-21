本报记者 孔 歌

国家主席习近平将于4月21日应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲。本届论坛年会聚焦合作发展、包容发展、创新发展、绿色发展，体现了促进国际团结与合作的重要性。博鳌亚洲论坛理事、意大利前总理罗马诺·普罗迪日前在接受本报记者专访时表示，当今世界面临多重发展挑战，本届博鳌亚洲论坛年会的举行有助于促进交流、共同发展。

普罗迪十分看好亚洲地区发展前景，认为亚洲基于其庞大的人口基数和令人艳羡的经济增速，对全球发展的影响力越来越大。“随着《区域全面经济伙伴关系协定》的生效实施，亚太地区开启了一个更加全面深入的合作进程，各方进一步增进互信、密切往来。”普罗迪表示，“中国为促进亚洲经济发展作出重要贡献，有力推动了亚洲经济体各领域合作。”

普罗迪高度赞赏中方提出的全球发展倡议。“世界面临发展不平衡与环境破坏等严峻问题，中国提出的全球发展倡议恰逢其时，是朝着共同解决问题的正确方向迈出的重要一步。”普罗迪表示，这一倡议得到联合国以及许多国家的响应支持，凸显了在全世界范围实现更加强劲、更加均衡发展的重要性。

“中国以其巨大发展成就诠释了推动改革开放的重大意义。这同时启迪了广大发展中国家积极探索契合本国国情的发展道路。”普罗迪表示，中国成功消除绝对贫困，成绩实实在在、有目共睹。尽管各国国情不同、民族各异，但相信都能从中国的发展历程中探寻到值得借鉴的经验。

普罗迪认为，面对全球发展的各种挑战，“我们需要进一步采取行动，加强对话、促进交流。这有助于增进互信、深化合作。”普罗迪表示，近年来，意大利和中国在政治、经济、文化等各个领域的联系愈加紧密，意方支持共建“一带一路”倡议，“共建‘一带一路’有助于加强国家间合作，不仅惠及意中两国民众，也造福整个世界。希望意中可以携手共创美好明天。”

（本报罗马4月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)