本报记者 李志伟

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美国不仅在过去几个月中，更是在过去8年里一直在乌克兰问题上煽风点火，推动紧张局势不断升级。透过俄乌冲突，国际社会愈加看清美国“四处放火”、为维护霸权翻云覆雨的真实面孔。

近期，以美国为首的北约国家持续向乌克兰方面提供武器，对战争拱火浇油。乌克兰危机是各种因素综合作用的结果，也是多年积累矛盾的爆发，但要论这场危机的“始作俑者”，美国难辞其咎。美国非但不采取切实行动让危机降温，还频频制造矛盾、推波助澜。美国前国会众议员加巴德表示，美国总统拜登只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以结束此次危机，阻止战争爆发，但美国政府不这样做。

美国外交政策专栏作家托马斯·弗里德曼——

北约东扩是后冷战时代最欠考虑的计划，美国对乌克兰危机的持续升级难辞其咎

国际舆论普遍认为，俄乌冲突爆发的根源在于，冷战结束后美国主导的北约不断东扩，无视俄罗斯在安全问题上的合理关切，长期围堵和挤压俄罗斯的安全空间，一再挑战俄战略“红线”。

“西方尤其是美国要对乌克兰危机承担主要责任。”美国芝加哥大学政治学教授约翰·米尔斯海默指出，乌克兰危机始于2008年4月北约布加勒斯特峰会。当时在美国政府推动下，北约宣布乌克兰和格鲁吉亚“将成为成员国”。俄方立即作出强烈回应，称该决定是对俄罗斯的生存威胁。然而，“美国无视莫斯科的‘红线’，向前推进，要把乌克兰变成俄边境上的西方堡垒”。

自20世纪90年代末以来，美国多位著名外交政策专家一再对北约东扩提出警告。美国前国防部长罗伯特·盖茨表示：“试图让乌克兰和格鲁吉亚加入北约确实太过火了。”30年前，美国一些著名外交政策专家都认为，“北约不应该靠近乌克兰”。克林顿政府时期担任美国驻乌克兰大使的史蒂文·皮弗说：“让乌克兰加入北约是一个真正的错误。”美国前驻苏联大使乔治·凯南在1997年写道，北约东扩将会是一个“致命的错误”。

美国沃克斯新闻网的分析指出，美国对北约东扩的痴迷深刻促成了当前的乌克兰危机。如果乌克兰加入北约，对俄罗斯来说，这将是一个威胁：这意味着俄罗斯与乌克兰的任何军事接触，理论上都会使莫斯科与美国、英国、法国等北约成员国发生冲突。而北约部分国家又反对乌克兰加入北约，“乌克兰被置于一个进退维谷的境地：申请加入一个未必打算接收它的北约，同时它在没有任何北约保护的情况下激怒了潜在的邻国对手”。美国外交政策专栏作家托马斯·弗里德曼表示，北约东扩是后冷战时代最欠考虑的计划，美国对乌克兰危机的持续升级难辞其咎。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学教授克劳迪奥·卡茨——

美国在乌克兰长期策划推动反俄运动，加剧了民族主义，并不断破坏所有谈判解决乌克兰问题的尝试

国际舆论批评说，长期以来，美国惯于打着民主、自由、人权的幌子，通过发动“颜色革命”等手段，挑唆地区争端，加剧地区和全球安全紧张形势，牟取巨额经济利益和地缘政治优势。

多年来，美国在乌克兰策动“颜色革命”，搅乱乌克兰政局，破坏俄乌关系。米尔斯海默表示，美国试图让乌克兰成为一个亲美的“民主国家”。北约和美国的这些努力最终在2014年2月引发了事态恶化，进而助推了乌克兰东部顿巴斯地区爆发的内战。

美国哥伦比亚广播公司报道说，2013年至2014年基辅独立广场发生骚乱时，美国时任助理国务卿维多利亚·纽兰甚至直接前往独立广场，支持乌克兰亲西方派，并为抗议者分发食物。英国广播公司2014年报道当时一段被曝光的录音显示，纽兰在与美驻乌大使的通话中，更是直接对谁来当乌克兰总理这个问题指手画脚。

“美国人干涉乌克兰内政了吗？是的。”美国《华盛顿邮报》2004年12月曾直言不讳地说，美国插手乌克兰2004年选举，包括资助多个政治组织，为反对派领导人访美埋单等。文章说，美国的影响力代理人被包装为“民主援助”“民主推广”“公民社会支持”，但他们的工作“无论贴上什么标签，都是为了影响乌克兰的政局”。文章还介绍，美国国际开发署、美国国家民主基金会等多个机构向乌克兰民间团体提供资金和技术援助。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学教授克劳迪奥·卡茨表示，过去10年，美国在乌克兰长期策划推动反俄运动，加剧了民族主义，并不断破坏所有谈判解决乌克兰问题的尝试。

伊朗德黑兰大学国际政治系教授伊扎迪表示，过去几十年来，美国始终扮演着“战争制造者”的角色，同时惯用民主人权的幌子，通过发动“颜色革命”等手段，干涉他国内政、策划政权更迭、挑起地区纷争、加剧紧张局势，给全球带来严重危害。

美国最后一任驻苏联大使杰克·马特洛克——

这是一场可被预测、也确曾被预测、却又被蓄意促成的危机，服务于美国的政治目的

“战争的罪魁祸首是美国。”卡茨表示，美国试图将乌克兰纳入北约导弹防御网当中，俄罗斯长期以来一直试图遏制北约的这一侵略性行为，提出谈判让乌克兰去军事化并保持中立。但是，美国没有作出回应。相反，美国“继续采取好战的态度”，不断对俄罗斯施加压力，使整个欧洲屈服于美国的军事化议程。

伦敦政经学院教授罗伯特·韦德表示，去年12月，俄方提出建议，包括落实新明斯克协议、解散乌克兰极右翼民兵，并就新的欧洲安全架构进行认真谈判。然而，“美国和北约一直拒绝谈判”，他们还给乌军提供大量武器，并训练乌克兰军队。

韦德指出，美国与北约设计了“乌克兰陷阱”，长期以来，它们“希望俄罗斯进攻乌克兰”。美国政客近来的声明反映了美国长期以来以乌克兰为中心，企图颠覆莫斯科政权的战略。一方面，美国向乌克兰运送大量的军事和其他装备，使俄军队陷入泥潭。另一方面，美对俄实施严厉制裁。他表示，为了在北约中建立统一阵线，为了证明西方大幅增加军事预算的合理性，“俄罗斯必须被视为（北约）共同的敌人”。

美国“人民世界”网站评论说，乌克兰被视为美国维护全球霸权“大棋局”的一部分。这是美国几届总统任期内实施的计划。美国利用俄罗斯对自身安全的担忧，设计了一个“乌克兰陷阱”。据报道，自2015年以来，美国中情局一直在进行一项秘密计划，为乌克兰方面提供密集的特种作战训练，准备对俄战争。

“我们面临一场本可避免的危机，也是一场可以化解的危机。”美国最后一任驻苏联大使杰克·马特洛克直言，这是一场可被预测、也确曾被预测、却又被蓄意促成的危机，服务于美国的政治目的。马特洛克指出，面对通胀加剧、疫情肆虐、对从阿富汗撤军的指责等，拜登政府的民意支持率持续低迷。“既然在国内问题上取得明显‘胜利’的可能越来越低，那么为何不佯装一个‘胜利’？例如，策动一场乌克兰危机。”

“北约永不满足的目标，是所有这些冲突的根源和癌细胞。”西班牙《起义报》指出，美国与北约的行为加剧了局部军事冲突，破坏了世界和平。

（本报华盛顿4月20日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 17 版）

(责编：牛镛、袁勃)