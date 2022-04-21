据新华社北京4月20日电 4月20日，国务委员兼外长王毅同格鲁吉亚外长达尔恰什维利通电话。

王毅表示，今年是中格建交30周年，双方要总结两国关系发展成功经验，为下一个30年做好合作规划。中方高度评价格方在涉及中方核心利益和重大关切上的一贯支持，赞赏格方坚持一个中国政策，反对任何形式的“台独”。中方欢迎格鲁吉亚早日加入全球发展倡议。

达尔恰什维利表示，格方始终高度重视发展对华关系，愿同中方深化务实合作，推动双边关系迈上新台阶。

据新华社北京4月20日电 4月20日，国务委员兼外长王毅同亚美尼亚外长米尔佐扬通电话。

王毅表示，中国和亚美尼亚是相互信任的好朋友、真诚合作的好伙伴。双方要以建交30周年为契机，继续落实两国领导人共识，推动双边关系持续向前发展。中方相信亚美尼亚会继续在涉及中方核心利益问题上坚定支持中方立场，坚守一个中国政策，反对任何形式的“台独”行径。中方欢迎亚美尼亚早日加入全球发展倡议。

米尔佐扬表示，亚美尼亚高度重视发展对华关系，愿同中方深化各领域交流与合作。

据新华社北京4月20日电 4月20日，国务委员兼外长王毅同阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫通电话。

王毅表示，今年是中阿建交30周年。相信在两国元首战略引领下，中阿关系将开辟新的光明前景，迈向更加成熟、更具内涵的新阶段。中方相信阿方会继续在涉及中方核心利益的问题上支持中方正当立场，始终遵循一个中国政策，反对任何形式的“台独”行径。中国欢迎阿塞拜疆积极参与全球发展倡议。

巴伊拉莫夫祝贺中方成功举办冬奥会，感谢中方对阿方抗疫提供的宝贵支持。阿方愿同中方在全球发展倡议框架下加强合作。

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 03 版）

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