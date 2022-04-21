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杨洁篪分别会见柬埔寨、老挝驻华大使

2022年04月21日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京4月20日电  4月20日，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在北京应约分别会见柬埔寨驻华大使西索达、老挝驻华大使坎葆。

　　杨洁篪表示，中柬、中老关系历久弥坚，民心相通，已进入构建命运共同体的新时代。中柬自贸协定和区域全面经济伙伴关系协定年初生效，中老铁路顺利通车，效益良好。双方在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。双方应落实好领导人重要共识，加强战略沟通，巩固政治互信，提升经贸合作质量水平，推动抗疫、民生、人文等领域合作交流取得更多成果。中方愿与两国密切多边协调配合，一道维护地区和平稳定，捍卫国际公平正义。

　　杨洁篪强调，今年是中国东盟全面战略伙伴关系开局之年，中方支持柬方当好东盟轮值主席国，愿同东盟携手推进共建和平、安宁、繁荣、美丽和友好家园。

　　两国大使表示，感谢中方为两国抗疫和经济社会发展提供宝贵帮助。两国坚定支持中方在核心利益和重大国际问题上的正义立场，期待同中方推进共建“一带一路”，将积极推动东盟同中国全面战略伙伴关系发展。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月21日 03 版）
(责编：牛镛、袁勃)

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