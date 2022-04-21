国家主席习近平将于4月21日应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲。接受本报记者采访的与会嘉宾及国际人士表示，在当前复杂的国际形势下，本届博鳌亚洲论坛年会举行，尤其是习近平主席将在年会开幕式上发表主旨演讲，对于促进抗疫国际合作与世界经济复苏，共同应对全球性挑战，凝聚全球发展共识具有重大意义。

博鳌亚洲论坛咨询委员会委员、阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森表示，他多次参加博鳌亚洲论坛年会，“非常期待习近平主席发表主旨演讲，相信主旨演讲将传递中国推动高质量发展，与各国共谋发展、互利共赢的坚定信念。”

日本帝京大学经济学部教授露口洋介表示，中国坚定抗击疫情，在促进世界经济复苏和完善全球治理等方面日益发挥着重要作用。“我非常关注习近平主席将发表主旨演讲。中国发展理念对推动抗疫国际合作与经济发展具有重大意义。”

韩国韩中全球协会会长禹守根表示，中国坚定不移深化改革开放，经济稳定发展。“博鳌亚洲论坛年会如期举行，向各国发出携手前行、合作共赢的信号。”他期待习近平主席就促进世界和平稳定以及经济复苏提出中国方案，让全球共享中国发展机遇。

南非《外交》杂志主编克里坦·巴哈纳表示，博鳌亚洲论坛已发展成为全球最具影响力的国际治理交流平台之一。当前，导致国际局势不稳定的因素不断增加，博鳌亚洲论坛年会坚持探讨世界和平与发展尤为可贵，“期待今年年会再次向世界展现中国智慧、中国方案，发挥汇聚共识、凝聚力量的团结作用。”

哈萨克斯坦—德国大学国际问题专家伊戈里·伊万诺夫表示，博鳌亚洲论坛将为维护世界安全、共促和平发展提供重要平台。

哥伦比亚埃斯特尔纳多大学教授莉娜·卢娜长期研究亚洲经济与地缘政治。她表示，在疫情形势依然严峻、局部地区冲突加剧、全球能源和粮食供应紧张的大背景下，今年博鳌亚洲论坛年会举行的意义不同寻常。“‘疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来’这一年会主题，体现了中国对重振后疫情时代世界经济的思考和期待。”

印尼国际战略研究中心中国研究中心主任维罗妮卡表示，共建“一带一路”对沿线国家和地区基础设施建设和经济发展发挥了巨大推动作用。今年，《区域全面经济伙伴关系协定》正式生效实施，“相信本届论坛年会将汇聚各方智慧，促进亚洲乃至世界经贸和投资进一步增长”。

埃及曼苏尔大学商法系主任阿拉·埃尔塔米米表示，疫情暴露了许多国家在经济、卫生等领域的薄弱环节，“中国在抗击疫情中展现出自身的稳定、强大，为实现可持续发展创造了条件。”他说，中国在国际事务中的影响力日益提升，在完善全球治理和坚持多边主义方面日益发挥着重要作用，“期待各方加强合作，为构建全球治理新格局发挥积极作用”。

联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰表示，疫情对人们生命健康和社会稳定带来巨大威胁，进一步加剧了国家和地区间发展的不平衡。“我相信，中国将为推动实现更具包容性、公平性的全球发展愿景作出重要贡献，尤其在医疗卫生、基础设施、绿色转型和数字化等领域。如今，坚持真正的多边主义比以往任何时候都更加重要，我们必须齐心协力应对疫情带来的负面影响，解决‘治理赤字’。”

博鳌亚洲论坛有助于促进亚洲国家发展、维护地区稳定、增强多边合作，对全球经济发展也将产生深远影响。莉娜·卢娜表示：“中国和地区国家正在通过博鳌亚洲论坛传递出有力声音：应该加强全球治理，深化和扩大经济合作。我们期待今年年会能为亚洲和世界描绘出更加坚实、共同发展的美好未来。”

（本报北京、博鳌、东京、首尔、约翰内斯堡、努尔苏丹、里约热内卢、雅加达、开罗4月20日电 记者曲颂、曹师韵、王迪、朱玥颖、岳林炜、马菲、邹松、周翰博、吴杰、张杰、沈小晓）

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 03 版）

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