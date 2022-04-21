人类和平与发展的事业是崇高的事业，也是充满挑战的事业。关键时刻，世界需要拨云见日、指引航向的思想之光

4月21日，习近平主席将应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2022年年会开幕式并发表主旨演讲。这是习近平主席2013年以来第五次出席博鳌亚洲论坛年会开幕式。当前，百年变局与世纪疫情交织叠加，乌克兰危机外溢效应不断蔓延，传统与非传统安全问题频仍，国际关系中的紧张因素增多，世界和平与发展面临新的挑战。关键时刻，世界需要拨云见日、指引航向的思想之光，期待聆听为世界注入稳定性和确定性的中国主张。

在今年博鳌亚洲论坛年会筹备过程中征集的意见和建议里，“团结”“信任”“合作”“发展”等成为有关各方的共同期盼。以“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”为主题，今年的论坛年会着眼于疫后世界经济复苏与全球合作，聚焦疫情防控、经济发展、全球治理等广泛议题，将为共创亚洲和世界的美好未来贡献“博鳌智慧”。

博鳌已经并将继续见证，中国倡导并践行正确安全观，持续为促进亚洲和世界和平与稳定注入正能量。当今世界，没有一个国家能实现脱离世界安全的自身安全，也没有建立在其他国家不安全基础上的安全。摒弃冷战思维，创新安全理念，走出一条共建、共享、共赢的安全之路，才是实现世界长治久安的正确选择。2013年以来，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上深刻阐述推进国际共同安全的中国主张，指出必须坚持实现共同、综合、合作、可持续的安全，强调统筹应对传统和非传统安全挑战，深化双边和多边协作，促进不同安全机制间协调包容、互补合作，不这边搭台、那边拆台，实现普遍安全和共同安全。国际人士认为，这些中国主张具有鲜明的现实针对性，体现了团结应对全球多重挑战的宏阔视野。

博鳌已经并将继续见证，中国奉行互利共赢的开放战略，致力于通过自身发展为世界共同发展带来更多机遇。习近平主席指出，世界各国联系紧密、利益交融，要互通有无、优势互补，在追求本国利益时兼顾他国合理关切，在谋求自身发展中促进各国共同发展，不断扩大共同利益汇合点。2013年以来，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上深刻阐述推动亚洲和世界共同发展不断迈上新台阶的中国主张，强调“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”，宣布中国扩大开放的一系列重大举措。中国经济保持强大韧性和活力，有力推动世界经济复苏发展，今年第一季度中国经济同比增长4.8%、外贸外资实现两位数增长就是有力证明。中国坚定不移对外开放，不断向世界释放改革红利，海南自贸港就是生动缩影。中国携手各方高质量共建“一带一路”，提出并推动落实全球发展倡议，一项项务实合作助力构建全球发展命运共同体。

博鳌已经并将继续见证，中国积极参与和主动引领国际合作，为完善全球治理贡献更多中国力量。习近平主席强调，全球治理应该符合变化了的世界政治经济格局，顺应和平发展合作共赢的历史趋势，满足应对全球性挑战的现实需要。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制。中国倡导各国秉持共商共建共享原则，坚持真正的多边主义，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。从积极推进国际抗疫合作，助力消除全球“免疫鸿沟”，到加快绿色转型，宣布碳达峰碳中和目标等，中国直面全球治理难题，为应对全球性挑战作出重要贡献。博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，中国强调加强国际合作、政策协调和全球治理，为全人类建设一个共享、安全、可持续发展的未来，这让他深受鼓舞。

人类和平与发展的事业是崇高的事业，也是充满挑战的事业。实现人类和平与发展，需要各国认准目标、团结合作、百折不挠。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，将继续携手各国推动构建亚洲和人类命运共同体，促进人类和平与发展事业不断向前。

《 人民日报 》（ 2022年04月21日 03 版）

(责编：牛镛、袁勃)