人民网雅加达4月20日电 （记者张杰）当地时间20日下午14点10分，随着第一根500米长轨在印度尼西亚万隆县雅万高铁动车走行线顺利铺设，雅万高铁开始启动铺轨工作。铺轨仪式在印度尼西亚万隆县雅万高铁动车走行线隆重举行，印尼交通部长布迪及印尼中国高速铁路有限公司部分领导参加了铺轨仪式。

雅万高铁全长142公里，正线铺轨总长度279.4公里。其中有砟轨道区段112.8公里，无砟铺轨166.6公里，均采用中国生产的50米钢轨，共11810根、约35881吨。国产钢轨经国内铁路、海运及印尼境内铁路运输至位于西爪哇省万隆县的雅万高铁铺轨基地，并采用全套国产装备和先进的脉动闪光焊工艺，将50米钢轨焊接成500米长钢轨。

雅万高铁动车走行线开始铺轨，是雅万高铁建设过程中的一个重要节点，标志着雅万高铁建设向着全线铺轨迈出了坚实一步。项目自开工以来，中国铁路国际公司积极发挥牵头作用，密切与参建各方沟通协作，克服疫情严峻、资金紧张、地质条件复杂等诸多困难和挑战，齐心协力、攻坚克难，有序推动各项工作稳步开展。目前，雅万高铁全线13座隧道已贯通12座，土建工程量完成91%以上，箱梁架设完成量超过80%，500米成品长轨焊接完成74.6%，站房、铺轨、站后“四电”工程等稳步推进。

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