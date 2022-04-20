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联合国中文日：架起友好交流的桥梁

2022年04月20日08:32 | 来源：人民网-国际频道
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教授中文。维和步兵营供图
教授中文。维和步兵营供图

人民网喀土穆4月19日电 （记者苏航）近日，在第13个“联合国中文日”来临之际，中国第8批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营于缓冲区开展“学中文，传友谊”活动。

在一面墙壁上，维和步兵营性别官帅娟钰架起一块黑板，一字一句地教孩子们说中文：“中国、南苏丹、友谊、和平。”

“中国营教给我知识，读完大学后，我想去中国读书。”家住1号流民所的马里是中国营的老朋友，自2019年开始，他就跟着官兵们学习中文，起初“目不识丁”的他，如今不仅能讲一口较为纯正的中文，还会写几十个汉字，到中国留学是他的梦想。

在东南缓冲区巡逻线调整点的门口，经常会看到一群孩子，他们每天最开心的就是跟中国维和官兵学习中文。在这里，营区大门口就是课堂，维和官兵就是老师，教材就是大自然和视线内的一切物件。“他们指着桌子、椅子、树、房子，说几遍给我听，我就能记住了。”年仅10岁的玛丽讲道。

海伦是纳克杜蒙村的一名教师，2017年，海伦第一次接触中文。如今，她的中文说的非常流利，并开始帮助维和部队和当地居民进行沟通。2月28日，维和步兵营到村里开展军民协调活动，海伦作为翻译，为官兵们解决了不少沟通上的难题。

维和步兵营军民协调官周跃辉讲道：“其实很多当地人都想学习中文，但是没有条件，我们也正在和当地学校进行联系，打算让维和官兵走进课堂，用中文搭建起友好交流的桥梁。”

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(责编：燕勐、杨牧)

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