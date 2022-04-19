新华社华盛顿4月18日电 中国驻美国大使秦刚18日在美国《国家利益》杂志上就乌克兰危机发表署名文章，阐述中方立场。

秦刚表示，乌克兰的危机令人痛心。中国历来热爱和平、反对战争，倡导维护国际法和公认的国际关系基本准则，主张尊重包括乌克兰在内的世界各国的主权和领土完整。中国支持一切有利于停火止战和缓和人道主义危机的努力，并将继续为劝和促谈发挥建设性作用。

秦刚写道，乌克兰危机导致对欧洲稳定繁荣的预期似乎一夜逆转，取而代之的是巨大不确定性。要扭转这种预期，既要停火止战，更要找到危机后欧洲长治久安的根本出路，探讨构建平衡、有效、可持续的欧洲安全新理念与新架构。

秦刚指出，冷战后，当欧洲走上以北约东扩寻求安全之路时，大陆东端，中国与俄罗斯、中亚国家创建了没有先例可循的五方会谈机制，开启了对新型安全理念与道路的探索。反思30多年来欧亚大陆两端安全形势截然相反的演变，有助于看清未来欧洲乃至世界的安全路在何方。

谈及乌克兰危机下的中俄、美俄和中美关系，秦刚说，过去30年来，中俄关系取得长足进展，但其不结盟、不对抗、不针对第三方的性质没有改变。中国过去是、将来也是独立自主的大国，始终坚持从事情的是非曲直出发做出判断、决定立场，不受任何外来压力干扰。美俄关系如今已滑向“新冷战”，这不符合中美俄三方任何一方的利益。让美俄关系更坏不会让中美关系更好，让中俄关系变坏也不会让美俄关系变好。把中美关系搞砸了，对美俄关系、对世界都没有好处。

秦刚说，当危机来临时，有人对中国挥舞制裁大棒，企图逼迫中国放弃独立自主的和平外交方针选边站队；有人炮制“中俄轴心论”，极其危险地曲解中俄关系，无端让中国为乌克兰危机负责；有人把台湾问题和乌克兰危机联系起来，渲染台海冲突风险；有人不顾乌克兰危机警示，在亚太地区制造隔阂、对立和不安全，企图让亚太重走欧洲的老路。这些言行对解决乌克兰危机没有任何好处，对稳定中美关系没有任何好处。

秦刚认为，中美两国不仅应当在应对全球气候变暖中开展平等互利的合作，更应当在应对国际政治气候变冷中积极寻求最大限度的共识。对危机认知的差异，不应成为无端指责和施压的理由，不应干扰中美为走出乌克兰危机做出努力。

秦刚指出，中美双方有理由把眼光放得更远，就危机之外与危机之后展开务实、建设性对话、协调与合作，推动实现各方都能接受的欧洲长治久安之策，妥善解决其他全球热点问题，与国际社会携手预防和应对乌克兰危机给全球经济贸易、金融、能源、粮食、产业链、供应链等带来的严重冲击，确保各国经济民生不受影响。

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