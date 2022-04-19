人民网曼谷4月19日电 （记者刘慧）4月19日，曼谷中国文化中心举行成立10周年标志新闻发布会。中国驻泰国大使馆文化参赞常禹萌、曼谷中国文化中心主任兼中国驻曼谷旅游办事处主任阙小华以及媒体记者等出席发布会。

阙小华在会上宣布，曼谷中国文化中心成立10周年标识正式启用，标识将应用于全年的宣传，通过设计展现曼谷中国文化中心的创新与活力，扩大文化中心的影响，吸引泰国年轻人的关注。该标志以半圆和圆组成阿拉伯数字“10”，寓意曼谷中国文化中心成立十周年。“0”的灵感来源于传统玉璧。玉璧是中国古代最隆重的礼器之一，在中国传统文化理念中象征着美好的意愿、高贵的品质以及对友人的敬意与问候。同时，玉器很早就出现于商贸往来，是早期中外交流沟通的重要见证。标志中的纹样是由“中国文化中心”这几个字的篆体或金文的字形作为基础，通过抽象提取，构成了完整的标志，表达了文化中心十年间逐渐完善发展的过程，以及对曼谷中国文化中心成立十周年的美好祝愿。同时，标志也采用中国传统花窗的样式，象征着中国文化中心是泰国了解中国的窗口。

阙小华说，2012年11月23日，曼谷中国文化中心在两国领导人的见证下正式成立。十年来，曼谷中国文化中心与泰国各界加强合作，通过演出展览、教学培训、知识讲座、旅游推介、信息服务等方式，帮助泰国民众更好地了解中国文化和当代中国发展，受到当地民众的热烈欢迎，为两国人民的相互了解和友谊发挥了应有作用。中心成功打造了“欢乐春节”、“天涯共此时”中秋活动、中国电影节等品牌。诗琳通公主、朱拉蓬公主等王室成员、巴育总理等政要多次参加中心活动。可以说，文化中心的成立和十年来的发展充分体现了“中泰一家亲”的深厚情谊。

常禹萌致辞说，曼谷中国文化中心是中国在东南亚设立的第一家中国文化中心，在分布全球的数十家中国文化中心里占地规模最大、设施最齐全、影响力和活跃度都非常高。这反映出，中方一直以来对于全方位发展中泰关系的高度重视，也反映出中泰两国人民之间有着亲如一家、心心相通的紧密联系与人文纽带。中心的十年发展，得到来自泰国王室成员、政府、民间的宝贵支持，收获了泰国民众的热情参与。其间，中国大使馆与文化中心愈发紧密地合作，策划开展了丰富多彩的活动，共同致力于推动中泰人文领域交流与合作深入发展。曼谷中国文化中心已成长为面向泰国社会全方位展示中华文化精粹和国家形象的重要平台。

(责编：高歌、刘慧)