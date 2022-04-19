人民网北京4月19日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持19日记者会。记者会实录如下：

新华社记者：据报道，中国和所罗门群岛已正式签署双边安全合作框架协议，请问中方能否介绍有关情况？

汪文斌：经中所两国政府批准，近日，王毅国务委员兼外长和所罗门群岛外长马内莱分别代表两国政府，正式签署了中所政府间安全合作框架协议。中方已多次介绍中所安全合作的相关情况，借此机会我愿再向大家强调几点：

第一，中所安全合作的本质是两个主权独立国家之间正常的交往合作，是中所全面合作的重要组成部分。

第二，中所安全合作的原则是平等互利，以尊重所方意愿和实际需求为前提。双方将在维护社会秩序、保护人民生命和财产安全、人道主义援助、自然灾害应对等领域开展合作，致力于帮助所方加强维护本国安全的能力建设。

第三，中所安全合作的宗旨是促进所罗门群岛社会稳定和长治久安，符合所罗门群岛和南太地区的共同利益。

第四，中所安全合作方式是公开透明、开放包容的，不针对任何第三方，与所罗门群岛现有的双、多边安全合作机制并行不悖，相互补充。中方愿同有关国家发挥各自优势，形成国际合力。

路透社记者：有消息称中国外长访问了所罗门群岛完成中所安全框架协议签署工作。你可否确认协议已经完全签署？

汪文斌：我愿重申，中所两国外长近日正式签署了中所政府间安全合作框架协议。我没有听说中国外长已经到访了所罗门群岛。

深圳卫视记者：昨天，中国国家统计局公布今年一季度中国经济表现，GDP同比增长4.8％。海外媒体评价称“逆风增长”，多项指标超过分析师预期。发言人对此有何评论？

汪文斌：昨天，中国国家统计局发布了2022年一季度国民经济运行情况，显示中国国民经济延续恢复发展态势，主要宏观指标保持在合理区间，工农业生产总体稳定，经济结构调整优化，经济开局总体平稳。一季度中国国民经济4.8％的增长，是世界进入新的动荡变革期下实现的增长，是最大限度减少疫情对经济社会发展影响下实现的增长，是就业稳、物价稳、国际收支稳之下的增长，也是近期受到复杂国际环境和国内多地散发疫情影响之下的增长，殊为不易，充分说明中国经济持续恢复的态势没有变，长期向好的基本面没有变，发展潜力大、韧性足、活力强、空间广的特点也没有变，完全有能力、有条件战胜困难挑战，实现经济持续健康发展。

值得一提的是，一季度，中国货物进出口同比增长10.7％，实际使用外资同比增长25.6％。外贸外资均两位数增长凸显了中国为稳定全球产业链供应链、推动世界经济持续复苏作出的积极贡献。外资企业纷纷对中国经济发展前景投下信任票。中国德国商会、中国美国商会近期的报告显示，71％的德资企业、超六成的美资企业计划增加在华投资。一季度，中国高技术产业引进外资同比增长超过50％，其中高技术服务业吸收外资增长近60％。这些都是外商“投资中国就是投资未来”信念的充分体现。

事实已经并将持续证明，中国产业体系全，超大规模市场空间广，改革开放红利多，经济治理能力强，能够有效应对各种风险挑战，实现经济持续健康发展，为世界经济复苏注入更多正能量。

巴通社记者：巴基斯坦总理谢里夫昨天在一个公共汽车项目开幕式上表示，中国为巴基斯坦经济发展作出重要贡献，并感谢习近平主席启动中巴经济走廊项目。你对此有何评论？

汪文斌：中方注意到，一段时间以来，夏巴兹总理多次就中巴关系和中巴经济走廊作出积极表态，充分体现了巴方对中巴全天候友谊和全方位合作的重视。中方对此高度赞赏。

中巴经济走廊是“一带一路”重要先行先试项目，启动以来为巴经济发展和民生改善作出了重要贡献，得到各界广泛赞誉和认可。中方愿同巴方一道，确保在建项目持续推进、已建成项目顺利运营，持续释放走廊促增长、惠民生的积极效应，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程。

《北京青年报》记者：据报道，当地时间4月16日，美国科罗拉多州丹佛市市长迈克尔·汉考克签发公告，正式为1880年当地发生的反华骚乱向华人社区道歉。美国CBS新闻网称，丹佛是美国第五个为其排华历史道歉的市，也是加利福尼亚州之外的第一个市。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到相关报道，丹佛市的相关做法值得肯定。以史为鉴才能避免悲剧重演。需要指出的是，过去一段时间，美国对华裔的歧视和暴力事件不仅没有得到纠正，反而愈演愈烈，成为美国社会长期存在的顽瘴痼疾。美方的研究机构数据显示，2021年全美针对亚裔的仇恨犯罪飙升339％。美国不再是各国移民生存发展的乐土，而是种族歧视和暴力的天堂。这一现象值得世人警醒。

近年来，美方个别政客和反华势力出于零和博弈思维和意识形态偏见，肆意炮制、散播关于中国的谎言和虚假信息，煽动种族主义仇恨，纵容歧视中国在美留学生等在美中国公民的行为，中方对此深表关切。美方应正视自身问题，采取切实措施，根除种族歧视问题，维护和保障在美中国公民的安全和正当权益。

法新社记者：白宫称美国将于5月12日与德国、印度尼西亚等国共同主办全球视频峰会，探讨如何战胜新冠肺炎疫情并应对未来挑战。中方是否会出席？如果计划参与的话，中国领导人是否出席？

汪文斌：我们注意到有关情况。中方欢迎一切有助于国际社会团结抗疫、科学抗疫的努力。

路透社记者：你刚才说，中所已经签署了安全合作框架协议，也就是说，安全协议本身尚未完全签署。是否有些部分还未签署？第二个问题，据悉，所罗门群岛议会今天得知，中方官员将于5月访问所罗门群岛完成签署程序，请问该消息准确吗？如果准确的话，中方哪位官员将前往所罗门？

汪文斌：关于你的第一个问题，我刚才已经作了回答。我不认为你的理解是正确的。

关于第二个问题，我刚才已经作了阐述。

总台央视记者：日前，美国国务院发布《2022年军控遵约报告》，指责中国未遵守暂停核试验、导弹防扩散承诺，并对中国履行《禁止生物武器公约》提出质疑。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报告。美国每年都炮制所谓的《军控遵约报告》，摆出一副法官的姿态，对他国军控和防扩散政策和实践指手画脚，将自身标榜为“模范”。这十分荒唐。

事实上，大家看到的是，美国在军控与防扩散领域的遵约记录劣迹斑斑。近年来，美国对国际军控条约和机制采取“利则用，不利则弃”的实用主义态度，接连退出《中导条约》《开放天空条约》，撤销签署《武器贸易条约》，在伊朗核问题上立场反反复复。美向澳大利亚这个无核武器国家提供核潜艇技术、合作开发高超音速武器，向他国出售可携带核弹头的战斧巡航导弹，加大核扩散风险，冲击国际核不扩散体系。美国独家阻挡《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，并在全球设立生物实验室、开展生物军事活动。美国还是唯一没有完成库存化学武器销毁的《禁止化学武器公约》的缔约国。美方所作所为，严重破坏全球战略平衡与稳定，阻碍国际军控与裁军进程，受到国际社会普遍谴责。美方不反躬自省，反而不断向其他国家泼脏水，实质是为自身摆脱条约义务制造借口、寻找替罪羊。对此，国际社会，包括美国的有识之士，都看得十分清楚。

需要指出的是，美方对中国的指责纯系捕风捉影、子虚乌有。中方一贯本着负责任的态度，认真履行自身承担的国际义务和承诺，坚定致力于多边主义，始终坚持维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。近年来，中国积极参与《不扩散核武器条约》《禁止生物武器公约》《禁止化学武器公约》等审议进程，加入《武器贸易条约》，推动外空军控法律文书谈判，发布《全球数据安全倡议》，向联合国提交关于规范人工智能军事应用的立场文件，为加强和完善国际军控与防扩散体系、维护世界和平安全作出重要贡献。在遵守军控条约方面，中美两国的表现孰优孰劣，国际社会自有公论。

彭博社记者：中所双边安全合作框架协议是立即生效吗？能否提供有关该协议的更多细节？

汪文斌：我刚才已经阐明了中方相关立场，也介绍了有关情况，没有其他的信息要补充。

《中国日报》记者：据报道，4月18日，美国副总统哈里斯在访问范德堡外空部队基地期间宣布，美将停止进行直升式反卫星武器试验，并寻求推动国际社会建立负责任外空行为准则。白宫网站同日发布声明强调禁止直升式反卫试验应成为“国际规范”，声明还指责中俄此前开展的反卫试验。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。美国长期奉行主导外空战略，公然将外空界定为“作战疆域”，并为此大力研发部署定向能、“反卫星通信系统”等多种进攻性外空武器，全面推进外空军力建设和作战准备。美国是最早开展直升式反卫试验，也是开展此类试验次数最多的国家。此次美方宣布停止地基直升式反卫武器试验，我们要问的是，为什么美方不同时宣布不使用此类武器？为什么美方不宣布停止空基和共轨等反卫试验，停止具有反卫性质的反导试验？为什么美方不承诺禁止对外空物体使用武力？

中方一向倡导和平利用外空，反对外空武器化和军备竞赛，积极推动在外空领域构建人类命运共同体。中俄两国早在2008年就向裁谈会共同提出了外空军控条约草案，明确禁止在外空放置武器、禁止对外空物体使用或威胁使用武力。该条约草案旨在通过具有法律约束力的方式一揽子消除外空安全面临的威胁，包括动能反卫试验，从根本上维护外空的和平安全。然而，这一倡议却遭到美方长期反对。

我们希望美方真正承担起大国应尽的责任，全面检视自身在外空领域一系列消极举动，停止假借军控名义扩大单边军事优势的虚伪做法，停止阻挡外空军控法律文书谈判进程，为维护外空持久和平与安全发挥应有作用。

路透社记者：你是否认为所方今天称中国高级官员将于下月访所并签署协议的说法不实、有误？

汪文斌：中所之间一贯保持着顺畅的、各层级的交流沟通。关于中所之间的交流互访，如有消息我们会及时发布。

路透社记者：美国计划于未来几天派高级官员访问所罗门群岛并讨论与中国相关的问题。中方对此有何评论？

汪文斌：我们多次指出，中所安全合作是中所关系不断深化、两国互信不断增强、双边合作不断拓展的体现和成果，有利于提升所方维稳能力，有利于促进所罗门群岛社会稳定，有利于增进所罗门群岛人民及各国在所公民的共同利益和福祉，得到所方和其他太平洋岛国的理解和支持。

我也注意到，有报道指出，美国在所罗门群岛的使馆已经关闭了29年，美国国务卿上一次访问斐济是在37年前。时隔多年，美国高官突然兴师动众地访问太平洋岛国，究竟是关心岛国还是另有所图？大家对这个问题都很感兴趣。

太平洋岛国不是谁家的“后院”，更不是地缘对抗的“棋子”。岛国有对外合作多元化的实际需要，也有自主选择合作伙伴的权利。蓄意渲染紧张氛围、挑动阵营对立的做法在岛国地区没有市场，干扰阻挠岛国对华合作的图谋也注定徒劳。

中国始终是南太地区和平的建设者、稳定的促进者。美国等个别国家一边无端抹黑中国，一边打造所谓三边安全伙伴关系，将核扩散风险和冷战思维引入南太地区，严重威胁地区安全稳定。“损害地区安全”这顶帽子还是由他们戴更合适。

路透社记者：鉴于中所签署了安全协议，中国是否希望未来在所罗门建设军事基地？

汪文斌：这个问题我们已经多次作出回答，你可以查阅。

(责编：高歌、刘慧)