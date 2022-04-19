新华社伊斯坦布尔4月19日电（记者王峰）土耳其民众对美国在全球不同国家主导的生物实验室表示担忧，他们认为这些实验室对人类健康和环境构成重大威胁。

土耳其安全专家、退役海军将军蒂尔凯尔·埃蒂尔克日前在接受新华社记者采访时表示，这些生物实验设施是当今人类面临的最大问题之一。他说，如果这些生物实验室确实存在并被美国隐藏的话，将对人类构成重大威胁。“我希望这些（生物实验室）还没有被使用，也不会被（制造生化武器）使用。”

伊斯坦布尔居民阿卜杜勒-拉赫曼·卡莱姆达尔对新华社记者说，如果这些生物实验室真的存在，对世界来说将是一场灾难，美国应立即澄清。

卡莱姆达尔表示，发生在叙利亚、伊拉克和阿富汗的战争皆因美国而起。“你知道在中东发生了什么。”他说：“我希望整个世界和平……（一个国家）不要在这里或那里到处（对别的国家）进行干涉。”

在一家牙科诊所工作的图纳伊·居泽拉德说，新冠疫情让全世界人民在精神和经济方面遭受打击，（美国在世界各地主导的）生物实验室的存在会是让全人类感到恐惧的一件事。

他说：“我认为这不仅在世界范围内，而且在美国公民中也会产生巨大的压力，因为这个问题与美国也直接相关。”

从事旅游业的伊斯坦布尔市民塞达特·科奇汗对新华社记者说，这些实验室应该立即由独立的国际组织接手并控制，甚至应该建立新的机构来控制这些实验室。

土耳其医学生物学和遗传学专家科尔库特·乌卢詹此前在接受新华社记者采访时表示，这种实验室必须向国际科学委员会开放，其活动需要由独立机构进行监督，以防止任何泄漏。

据报道，美国在全球数十个国家控制或资助了数百个生物实验室。

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