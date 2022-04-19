新华社纽约4月18日电 综述：美金融企业一季度业绩显著下滑

新华社记者刘亚南

美国主要金融企业近期陆续发布的财报显示，今年一季度业绩同比显著下滑。市场分析人士认为，俄乌冲突及西方对俄制裁令美国多家银行蒙受直接损失，而高通胀和美联储加息预期导致的市场波动也对企业盈利造成拖累。

截至18日公布的最新财报显示，美国银行、摩根大通、高盛集团、摩根士丹利、花旗集团和富国银行等主要金融企业一季度净利润均同比下降。

美国银行全球研究部股票和量化策略师萨薇塔·苏布拉马尼安表示，金融板块的业绩表现为2020年一季度以来最弱。已经公布业绩的11家企业中，仅4家在营业收入和盈利两项指标上均好于市场预期。

摩根大通财报显示，该企业今年一季度净利润环比和同比分别下降20%和42%，同期信贷损失储备金显著增加，其中约9亿美元的增量与高通胀和俄乌冲突风险相关。

摩根大通首席财务官杰里米·巴纳姆表示，俄乌冲突显著影响大宗商品期货交易，其中伦敦金属交易所镍合约交易异动导致该企业损失1.2亿美元。

富国银行财报显示，该行一季度净利润环比和同比降幅分别为36.16%和20.82%。该行首席执行官查理·沙夫表示，美联储为应对通胀将坚定加息，可能拖累经济增长和企业盈利。此外，俄乌冲突进一步增加经济下行风险。

花旗集团一季度净利润同比下降46%。由于俄罗斯市场业务受到冲击和俄乌冲突造成宏观面影响，该集团一季度拨备的信贷损失准备金达19亿美元。

美国银行财报显示，该行一季度实现营收232亿美元，环比和同比分别增长4.98%和1.75%。该行与俄乌冲突相关的风险敞口较小，受西方对俄制裁冲击不大，是少数几家实现营收增长的主要银行之一。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，短期而言，企业对经济前景依然乐观，但对高通胀、供应链问题和地缘政治风险感到担忧。他还表示，美国经济可能出现衰退。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)