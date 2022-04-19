新华社北京4月19日电 综述：RCEP生效首季持续释放红利

新华社记者

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）自今年年初生效实施以来，“朋友圈”持续释放贸易红利，给区域内企业和消费者带来“真金白银”的实惠。

中国海关统计数据显示，今年一季度，中国对RCEP其他14个成员国进出口总值为2.86万亿元人民币，同比增长6.9%，占同期中国外贸总值的30.4%。当季，中国与韩国、马来西亚、新西兰等多个国家进出口同比增速超过两位数。

泰国副总理兼商业部长朱林说，协定生效后，泰国有3万多种商品享受关税减让待遇。泰国商业部与本国企业进行了积极沟通，介绍RCEP内容和相关细则，帮助他们充分利用RCEP带来的优惠待遇。

越南中央经济管理研究院原副院长武智成表示，RCEP的有效实施，让越南拥有一个长期、稳定和可预测的出口市场。越南出口将有更多机会享受优惠关税，受益的出口类别主要包括通信、鞋类、农业和汽车等。

乳业出口是新西兰支柱产业。据新西兰统计局数据，2019年至2021年，新西兰乳业对中国出口额大幅增长。

新西兰贸易部长达明·奥康纳近期表示，RCEP生效，加上新中两国自贸协定升级议定书4月生效，使新西兰大部分乳产品以零关税进入中国市场。在目前出口量基础上，新西兰相关出口商将获得1.8亿新西兰元（约合1.2亿美元）的关税实惠。

新西兰乳制品行业龙头企业恒天然集团贸易战略全球总经理贾丝廷·阿罗尔说：“新西兰与其他所有RCEP成员国均已缔约，新中两国之间还有双边自贸协定加持，这些均为新西兰乳业提供了更便利的出口条件。”

日本贸易振兴机构表示，日本企业正积极利用RCEP扩大出口。日本经产省公布的文件显示，该机构今年2月向日本出口企业签发RCEP原产地证明书3450件，是1月的5倍多。前两月合计签发的原产地证明书大大超过此前其他贸易协定签署后同期水平。

RCEP也让越来越多中国企业享受红利，助力外向型经济提速。中通国际柬埔寨分公司总经理张维介绍，柬埔寨本地工业不发达，日常用品基本靠进口。RCEP会降低当地物价，让民众可以选择更多物美价廉的中国产品。

中国元气森林（北京）食品科技集团有限公司副总裁李国训说，随着区域合作在RCEP框架下逐步深化，企业会越来越多地受益于国际通关流程简化等政策。“我们有信心把产品更快、更好地送到海外消费者手中。”

柬埔寨商业大臣潘索萨表示，在全球不确定性上升的背景下，多边主义停滞不前、一些国家保护主义政策抬头以及近期俄乌局势都对全球经济产生了不利影响。RCEP不仅为提振经济和贸易提供动力，也为相关参与者之间的政策协作提供空间。

日本亚细亚大学亚洲研究所特别研究员石川幸一指出，中国积极参与亚洲经贸合作，推动RCEP生效，将给亚洲经济和贸易秩序带来巨大改善。

泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙说，RCEP与共建“一带一路”倡议等将共同在区域内营造开放、透明、公平和可预期的发展环境，促进区域经济增长和繁荣。

今年1月1日起，RCEP对文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南、中国、日本、新西兰和澳大利亚10国正式生效，2月1日起对韩国正式生效，3月18日起对马来西亚正式生效。（执笔记者：缪培源；参与记者：林昊、陶军、郭磊、郝亚琳、吴长伟、刘春燕、章建华、李晓渝、蔡蜀亚、郭鑫惠、塔纳、雅各布·汤姆金斯）

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