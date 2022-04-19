新华社北京4月19日电 俄罗斯中央银行行长埃尔薇拉·纳比乌琳娜18日说，俄央行可能进一步下调基准利率，俄经济今年第二和第三季度将主动进入“结构转型”时期。

纳比乌琳娜在国家杜马（议会下院）说，俄央行必须有更快降低基准利率的可能性，“我们必须创造条件，增加经济中信贷的可获得性”。

这是2月25日在俄罗斯莫斯科拍摄的俄罗斯央行。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

2月24日俄罗斯在乌克兰发起特别军事行动后，俄罗斯卢布开始出现快速贬值迹象。俄方随即采取一系列措施，包括将基准利率从9.5%大幅上调至20%，以应对西方制裁、稳定金融市场、提振市场信心。

4月上旬，卢布汇率已回升至俄乌冲突前水平。俄罗斯央行8日宣布，将基准利率下调300个基点至17%。

纳比乌琳娜18日说，俄罗斯经济“不可能永远依赖储备生存”，“第二和第三季度，我们将主动进入（经济）结构转型时期，将寻找新的商业模式”。

她强调，西方对俄制裁迄今主要影响金融市场，“但从现在开始对实体经济的影响将越来越大”。在她看来，“主要问题与限制进口和外贸物流有关”，今后还会出现与限制出口有关的问题。

这是4月2日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的卢布纸币和硬币。新华社记者白雪骐摄

纳比乌琳娜呼吁俄罗斯企业适应最新形势，“俄罗斯生产商需要寻找新的伙伴、物流”。

她在讲话中说，经济结构转型将伴随着某些商品价格飞涨，因此通货膨胀将高于目标，但这是由低供给而非高需求造成，“因此我们不会以任何手段降低（通胀），这样做将阻碍企业适应（新形势）”。

但是，“通胀增长不应该无法控制”，她补充说，俄央行的货币政策将使通胀率在2024年降至4%的目标。

今年以来俄罗斯通胀水平逐步升高，1月通胀率为8.73%，2月达到9.15%。3月通胀率攀升至16.7%，创2015年3月以来新高。（郑昊宁）

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