新华社北京4月19日电 多国领导人最近“跟风”拜访乌克兰首都基辅，声援乌方。乌总统弗拉基米尔·泽连斯基说，希望美国总统约瑟夫·拜登也来。不过白宫发言人18日明确表示，拜登没有去基辅的计划。

白宫发言人珍·普萨基在记者会上说：“让我重申一遍，总统没有去（基辅）的计划……就算有人要去，基于安全原因，我们或是政府其他部门也不会在这里讲谁会去、去不去以及什么时候去。”

4月11日，美国总统拜登（左二）准备在华盛顿白宫发表讲话。新华社记者刘杰摄

据法新社报道，如果拜登前往基辅，可能给安保工作带来巨大压力。拜登政府很可能派一名高级别官员“替他去”，这名官员可能是国务卿安东尼·布林肯或国防部长劳埃德·奥斯汀。

普萨基18日还证实，美国驻乌克兰大使馆有望重新开放，不过她没有给出具体时间表。

就出访基辅的可能性，拜登上周亲口说：“我们正在作这个决定。”有媒体记者再次问他是否可能前往时，拜登含含糊糊地回答“是”。

泽连斯基17日接受美国有线电视新闻网采访时说，他认为拜登会来，“当然，做决定的人是他，还要考虑安全形势，因此还不一定。我认为，身为美国领导人，他应该来这里亲自看看”。

3月24日，工作人员在比利时布鲁塞尔的欧盟总部整理美国国旗。新华社记者张铖摄

乌克兰外交部长德米特里·库列巴17日接受哥伦比亚广播公司采访时说，如果美国领导人出访基辅，将传递“重要信息”。“两位总统的个人会面将为美式武器和装备输送至乌克兰以及讨论可能的政治解决途径铺平道路。”

俄乌冲突爆发后，美国向乌克兰输送大量武器，并且提供实时军事情报。

美国国防部14日发布的最新清单显示，2月24日以来，美方已经提供或承诺提供的武器装备包括超过1400套“毒刺”便携式防空导弹、超过5500套“标枪”反装甲导弹、超过1.4万套其他反装甲武器、700多架“弹簧刀”无人机、7000件轻武器及5000万发弹药。

奥斯汀说，美国军援正以“比多数人想象更快的速度”进入乌克兰，从获得授权至运抵乌境内只需要“四五天”。

2020年9月17日，美国士兵参加在乌克兰西部利沃夫州举行的代号为“快速三叉戟-2020”的多国联合军事演习开幕式。新华社发

《华盛顿邮报》报道，俄罗斯方面上周向美国政府发出外交照会，指责美国和北大西洋公约组织向乌克兰运送“最敏感的武器”是在“火上浇油”，要求美方及其盟友“停止对乌克兰不负责任的军事化”。

欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和英国首相鲍里斯·约翰逊本月早些时候分别造访基辅。约翰逊还高调地在基辅街头散步，引发热议。波兰、斯洛文尼亚和捷克等国领导人先前也到访基辅，声援泽连斯基。

乌克兰总统府官员17日说，乌方已经填写完毕申请加入欧盟的“问卷调查表”，期望欧盟6月决定授予乌克兰候选国地位。（王宏彬）

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