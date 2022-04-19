新华社华盛顿4月18日电（记者孙丁）美国一名联邦法官18日作出一项裁决，推翻由美国疾病控制和预防中心（美疾控中心）发布、在公共交通系统实施的“口罩令”。联邦政府对此感到失望，呼吁人们使用公共交通系统时戴口罩。

美国佛罗里达中区联邦地区法院法官凯瑟琳·金博尔·米泽勒在裁决书中写道：发布“口罩令”超出美疾控中心职权，而且没有遵守适当规则制定程序。

美国政府一名官员回应说，这一裁决意味着美疾控中心“口罩令”不再有效，联邦政府相关机构正在就此展开评估。美国白宫新闻秘书普萨基18日在例行记者会上说，政府对这一裁决感到失望，同时呼吁人们使用公共交通系统时戴口罩。

美疾控中心13日发布声明说，鉴于目前新冠病毒奥密克戎毒株的亚型BA.2在美国快速传播并导致疫情反弹，在公共交通系统实施的“口罩令”将延长至5月3日。该公共交通“口罩令”于去年2月1日生效，此后数次延期至今年4月18日，此次将再次延长15天，至5月3日。

根据“口罩令”内容，乘客无论是否接种过新冠疫苗，在美国境内或进出美国搭乘公共交通工具时，包括乘坐飞机、船只、火车、地铁、公共汽车、出租车和共享汽车等，必须戴口罩；在公交枢纽室内，包括机场、车站、火车站、地铁站、港口等，必须戴口罩。

美疾控中心此前表示，目前正密切监控BA.2亚型毒株的传播状况，该毒株感染病例已占美国近日新增病例的85%以上。自4月初以来，美国7日平均日增确诊病例数持续上升。据美国约翰斯·霍普金斯大学数据，截至18日晚间，美国累计新冠确诊病例数超过8068万例，累计死亡病例数超过98.8万例。（参与记者：谭晶晶 ）

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