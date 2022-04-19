新华社华盛顿4月18日电（记者熊茂伶）世界银行行长马尔帕斯18日表示，在全球通胀高企、金融环境可能收紧以及俄乌冲突背景下，世行将今年全球经济增长预期从1月份公布的4.1%下调至3.2%。

马尔帕斯当天在国际货币基金组织（IMF）和世界银行春季会议的一场媒体圆桌会上说，债务高企和通胀上升是全球增长面临的两大问题。他指出，由于债务高企，约60%的低收入国家已经处于或者有可能陷入债务困境，预计债务危机将在2022年继续恶化。

马尔帕斯对发展中国家状况深感忧虑。俄乌冲突导致能源、化肥和粮食价格骤然上涨让这些国家面临的通胀压力不断加剧。他认为，政府应制定政策以增加供应、稳定货币，从而降低通胀、提高经济增长率。

马尔帕斯表示，为应对新冠疫情，世行将在未来几周内讨论一项为期15个月、总额约1700亿美元的计划，覆盖2022年4月至2023年6月，其中约500亿美元将在接下来三个月内部署。

IMF和世行每年召开两次全体会议，包括春季会议和秋季年会。与会各国财政部长、央行行长以及专家学者等将就世界经济形势、宏观政策协调、全球发展等广泛议题展开探讨。今年春季会议于4月18日至24日在美国首都华盛顿举行。

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