人民网华盛顿4月18日电 （记者李志伟）4月18日，中国驻美国大使秦刚在美国《国家利益》杂志发表题为《乌克兰危机之后》的署名文章。

秦刚在文章中指出，乌克兰的危机令人痛心。我们必须严肃思考这场危机给世界带来的改变以及危机后我们要走的道路。二战后国际体系正承受着冷战结束以来最沉重的压力。百年一遇的疫情，乌克兰危机以及随之而来的空前规模制裁，历史性的通胀和经济陷入衰退的前景，使国际体系“锅炉”的压力警报频繁响起，需要我们共同为命运与共的世界减压，而不是加压。

秦刚表示，欧洲是乌克兰危机中承压最重之地。对欧洲稳定繁荣的预期似乎一夜逆转，取而代之的是巨大不确定性。要扭转这种预期，既要停火止战，更要找到危机后欧洲长治久安的根本出路，探讨构建平衡、有效、可持续的欧洲安全新理念与新架构。

秦刚表示，乌克兰危机下的美俄、美中关系，也走到了关键十字路口。所谓中方事先知情俄方对乌军事行动以及中方向俄方提供军事援助都是虚假信息。类似俄乌冲突的事件如果发生在其他地方、其他国家之间，中国也会持今天这样的立场。而30年后的美俄关系，却滑向了“新冷战”。这样的美俄关系不符合中美俄三方任何一方的利益，是中方不愿意看到的。道理很简单，让美俄关系更坏不会让中美关系更好，让中俄关系变坏也不会让美俄关系变好。把中美关系搞砸了，对美俄关系、对世界都没有好处。

秦刚强调，更令人忧虑的是，当危机来临时，仍然有人对中国挥舞制裁大棒，企图逼迫中国放弃独立自主的和平外交方针选边站队；有人炮制“中俄轴心论”，极其危险地曲解中俄关系，无端让中国为乌克兰危机负责；有人把台湾问题和乌克兰危机联系起来，渲染台海冲突风险；有人不顾乌克兰危机警示，在亚太地区制造隔阂、对立和不安全，企图让亚太重走欧洲的老路。这些言行对解决乌克兰危机没有任何好处，对稳定中美关系没有任何好处。把中美俄、欧洲、亚太和世界“都拖下水”，对我们的子孙后代没有任何好处。

秦刚说，对危机认知的差异，不应成为无端指责和施压的理由，不应干扰中美为走出乌克兰危机作出努力。他本人同美方同事保持着密切沟通。同时，中、美有理由把眼光放得更远，就危机之外与危机之后展开务实、建设性对话、协调与合作，推动实现各方都能接受的欧洲长治久安之策，妥善解决其他全球热点问题，与国际社会携手预防和应对乌克兰危机给全球经济贸易、金融、能源、粮食、产业链、供应链等带来的严重冲击，确保各国经济民生不受影响。

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