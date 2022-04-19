新华社德黑兰4月18日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德18日说，美国在伊朗核问题全面协议相关方谈判中采取“拖延政策”，伊朗正在等待美方就伊方解决关切问题的提议做出回应。

哈提卜扎德当天在例行记者会上说，伊朗与美国通过欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉进行信息交流，伊朗与英国、中国、法国、俄罗斯和德国等伊核协议相关方已尽最大努力，正在等待美国就解决关切问题做出适当回应。

哈提卜扎德说，美国采取了“拖延政策”，但目前伊核谈判的气氛“并不消极”，仍然为挽救伊核协议提供了良好空间。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。

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