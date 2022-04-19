新华社莫斯科4月18日电（记者黄河）俄罗斯国防部发言人科纳申科夫18日说，俄军当天摧毁大批从美国和欧洲运抵乌克兰的武器装备。

科纳申科夫在通报中说，18日早晨，俄空天军使用高精度空基导弹袭击了乌克兰西部利沃夫地区一个乌军后勤保障中心，摧毁过去6天从美国和欧洲国家运抵此处的大批武器。

科纳申科夫说，俄空天军当天对乌克兰84处军事目标实施打击，摧毁1个导弹维修厂、2个弹药库、1个燃料库、47个乌军人员和装备集中区、22个火炮射击阵地。俄火箭炮兵部队当天打击了乌方331处军事目标，包括9个指挥所、1个武器库、315处乌军人员集中区。

科纳申科夫说，自开展特别军事行动以来，俄军共摧毁乌军139架固定翼飞机、483架无人机、250套防空导弹系统、2337辆坦克和其他装甲车辆、254台多管火箭炮、1009门野战火炮和迫击炮、2196辆特种军用车辆。

乌克兰利沃夫州州长科济茨基18日在社交媒体上说，俄军当天早晨向利沃夫市发射4枚导弹，其中3枚击中军事设施，1枚击中一家汽车轮胎店。袭击造成至少6人死亡、8人受伤。（参与记者：李铭、李东旭）

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