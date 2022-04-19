本报记者 李嘉宝

当地时间4月13日，联合国秘书长也门问题特使汉斯·格伦德贝里在结束了3天的访问后，乘飞机离开也门胡塞武装控制下的首都萨那。访问期间，汉斯与胡塞武装领导人举行了会谈。他在新闻发布会上表示，在萨那会见的各方都对当前正在进行的人道主义停火表示欢迎并愿意遵守停火协定。

近期，也门局势发生重大变动，冲突各方达成停火协议，总统权力被移交给新成立的总统委员会。

达成停火

当地时间4月7日，也门总统哈迪在沙特阿拉伯首都利雅得宣布将总统权力移交给新成立的8人总统委员会。总统委员会将继续负责与也门胡塞武装进行和谈。

也门冲突各方此前在联合国斡旋下达成协议，于4月2日晚开始执行为期两个月的停火。若各方同意，两个月后停火可延长。

对于也门近期的新动向，沙特、阿联酋等海湾国家以及约旦、埃及、阿拉伯国家联盟等地区国家和组织均表示欢迎。阿盟呼吁也门各派遵守达成的停火协议，为最终解决危机展开严肃谈判。

复旦大学中东研究中心主任孙德刚在接受本报记者采访时指出，从短期来看，停火协议有助于为也门政府和胡塞武装谈判争取时间；从长期来看，停火协议有助于也门结束自2011年政治动荡以来的漫长过渡阶段，推动各派和解进程。

背后角力

多年来，也门战火不休，成为地区及域外大国博弈的阵地。2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区，导致总统哈迪长期流亡海外。2015年3月，沙特牵头成立多国联军介入也门局势，对胡塞武装发起军事打击。美国也一度卷入也门战争，助力沙特主导的多国联军。

分析认为，当前也门局势出现缓和迹象，缘于各方的利益诉求。

“也门政府、胡塞武装和沙特、阿联酋等地区国家对停火都较为积极。”孙德刚指出，一方面，受中东变局影响，也门自2011年就陷入内战，造成严重的人道主义危机。经过多年对峙，也门政府和胡塞武装形成了势均力敌的局面，谁都不愿继续耗下去；另一方面，以沙特、阿联酋为首的多国联军自2015年军事干预也门以来，效果乏善可陈，乱局无法平定，且近年来沙特和阿联酋的石油设施、机场及商船频频遭遇胡塞武装的无人机袭击，损失惨重，因此海合会国家希望尽快止血、恢复和平。

当前，随着美国在中东实施战略收缩，中东地缘政治格局正在重塑。在孙德刚看来，2021年以来，中东国家间关系总体呈现改善势头，卡塔尔与沙特、阿联酋与巴林等恢复外交关系，伊朗与沙特等举行直接会谈，为也门停火和谈营造了良好的外部环境。

任重道远

停火只是实现和平的第一步，各方累积多年的矛盾并不易解。自停火协议生效以来，也门政府和胡塞武装已多次指责对方破坏停火。也门中东问题专家马哈茂德·塔希尔担忧，停火协议缺乏有效监督机制，很难保证局势不会因局部零星冲突而再次演变成全面冲突。

此外，也门内部多方政治势力博弈复杂，进一步增加了未来局势的不确定性。据外媒报道，在哈迪宣布移交权力当天，胡塞武装发表声明拒绝承认总统委员会的合法性。

孙德刚指出，也门政府、胡塞武装、南方过渡委员会和“基地”组织形成了割据局面，尤其是南方过渡委员会提出“连省自治”口号，重塑也门国家认同任重道远。加之，也门政府与胡塞武装在联合政府组成、权力分配等关键问题上也存在巨大分歧，也门实现长久和平稳定依然任重道远。

分析认为，沙特等国长期敌视胡塞武装的一个重要原因是，它们认为胡塞武装是伊朗在也门的代言人。孙德刚分析，以沙特为首的海湾阿拉伯国家与伊朗关系缓和仍存在变数，这也增加了也门内部各派实现和解的不确定性。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)