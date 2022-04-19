法国阿尔贝维尔奥林匹克公园内，孩子们在踢足球。

本报记者 刘玲玲摄

法国阿尔贝维尔冬奥会博物馆一角。

本报记者 刘玲玲摄

在奥地利因斯布鲁克，当地市民正在滑冰。

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曾举办都灵冬奥会冬季两项比赛的塞萨纳—圣西卡里奥滑雪场。

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冬奥场馆具有宝贵的经济社会价值。一些冬奥会主办国努力挖掘冬奥遗产利用的最大效益，推动冬奥场馆实现长久利用，使其在后奥运时代不断惠及民众。

法国阿尔贝维尔

冬奥遗产为小城增添发展动力

本报记者 刘玲玲

阿尔贝维尔是1992年冬季奥运会的举办地。从法国首都巴黎乘坐火车，不到4个小时便可抵达这个小城，途中不时看到此起彼伏的山脉和积雪覆盖的山顶，路程末段还能饱览法国最大天然冰川湖泊布尔歇湖的秀美风光。

拥有14个比赛场地的阿尔贝维尔冬奥会是迄今比赛场地最为分散的一届冬奥会。冬奥会结束之后，当时的比赛场地或继续保持原有体育功能迎接八方来客，或升级改造实现“再就业”，或转型成为市民文化休闲场所。

在阿尔贝维尔的冬奥会博物馆内，一幅动态地图详细展示了1992年冬奥会场馆分布情况。当年，57项比赛中，包括短道速滑、花样滑冰在内的18个室内项目在阿尔贝维尔本地举行，其余的雪上项目则在阿尔贝维尔所属的萨瓦省的山区进行。

阿尔贝维尔旅游和休闲中心主任洛多威克·贝塔尼奥洛介绍说，法国在阿尔贝维尔冬奥会筹备之初，便考虑到比赛场地的开发和持续利用问题。

阿尔贝维尔旅游和休闲中心所在的综合性场馆，在1992年时曾是冬奥会的奥林匹克大厅，同时也是花样滑冰场馆的所在地。“这个大厅在建造时便考虑到了作为比赛场馆的实用性。如部分观众座椅、装饰性建筑等仅对奥运会有用的临时设施都是可拆卸的，滑冰场馆和活动大厅则一直保留着。”贝塔尼奥洛说。

冬奥会结束后，法国政府在保留滑冰场馆的基础上，出资80万欧元（1欧元约合6.9元人民币），修建了室内攀岩中心，增设了旅游中心，并在2019年开放了冬奥会博物馆。如今，这座综合性场馆不仅为专业运动员、普通爱好者和青少年等不同群体提供优质滑冰训练场地，而且提供攀岩、观展等文化休闲活动，已成为当地市民最喜爱的休闲场所之一。

当年举行开幕式和闭幕式的场地，已经扩建为奥林匹克公园，成为人们运动、休闲的好去处。贝塔尼奥洛指出，阿尔贝维尔为冬奥会增建的场所在赛后基本都得到了较为合理的安排和利用，在发挥它们地标性、功能性和教育性作用的同时，为这座人口数量不足2万的小城增添了发展动力。“尽管这些场所很少举办大型商业活动创收，但公园内绿意葱葱，运动场馆内欢声笑语，都让小城更加生动，人们的生活更加幸福。”贝塔尼奥洛说。

镶嵌于阿尔卑斯山间的雪上项目场馆，在冬奥会后则迅速打响了知名度。曾承办冬奥会赛事的北部雷塞兹滑雪场、拉普拉涅滑雪场、高雪维尔雪场等，均发展成为欧洲著名的滑雪胜地。基于丰富的赛事经验、完善的滑雪基础设施，这些雪场不断提质升级，向着更加专业化的方向发展，不仅承接各种国际性大型滑雪赛事，而且也为普通游客提供方便舒心的服务。

以高雪维尔雪场为例，在阿尔贝维尔冬奥会后，当地政府着力挖掘这一世界级雪场的优势，将其打造为世界级的体育赛事举办地和旅游度假村。2023年，世界高山滑雪锦标赛将在此举行。雪场除在冬季提供滑雪服务之外，还开设一系列休闲设施，在夏季举办远足、山地自行车、烟火艺术节等活动。

阿尔贝维尔市副市长奥古斯特·皮科莱表示，为连接阿尔贝维尔冬奥会14个比赛场地，萨瓦省在主要赛区间修建了高速铁路，阿尔贝维尔冬奥会留下的宝贵财富极大促进了当地冰雪产业及旅游业的发展。“如今，萨瓦省成为世界顶级滑雪胜地之一，阿尔贝维尔近一半游客也都为了冰雪运动而来。我们期待未来能够更多参与国际冰雪赛事的举办。”

奥地利因斯布鲁克

在冬奥场馆基础上扩展综合性设施

本报记者 花 放

奥地利城市因斯布鲁克地处阿尔卑斯山中心地带，具有开展冰雪运动的独特地理优势。该地曾相继在1964年和1976年两度举办冬奥会，2012年又成功举行了冬青奥会。

当地有名的伯吉瑟尔滑雪台，建立于1926年，承载了因斯布鲁克人满满的冬奥往事，两届冬奥会的火种在这里被点燃。自1933年首次举办北欧式滑雪世界锦标赛以来，几乎每年都有国际性滑雪赛事在这里举行。

1999年，因斯布鲁克市政府提出伯吉瑟尔滑雪台翻新计划，认为该场馆部分设施已明显老化、不符合当代国际化标准，并希望这块场地未来不仅能满足专业体育赛事要求，还能承载更多公共功能。

经过评估，因斯布鲁克市政府邀请6家知名建筑事务所竞标设计方案，最终英国女建筑师扎哈·哈迪德的作品胜出。新滑雪台2001年5月正式动工，2002年9月向公众开放。整个工程耗资约1540万欧元。

新建成的伯吉瑟尔滑雪台长超过90米，塔高50米，其设计如一笔扫过的线条，通过极简美学营造了一种优雅感和高速动感。在修建和改造后，这座设施继续作为专业运动员训练和举办赛事的重要场地，同时成为吸引游客参观的地标。改建工程荣获2002年度“奥地利旅游业国家建筑奖”。

伯吉瑟尔滑雪台场馆的底层新开了特色美食餐厅，塔顶则设有360度观景平台和景观餐厅。游客们可以来此俯瞰因斯布鲁克市区和阿尔卑斯山美景。

除了历史悠久的伯吉瑟尔滑雪台，因斯布鲁克的伊格尔斯小镇拥有曾承办冬奥赛事的人工冰道和奥林匹克体育馆等冬奥遗产。为了实现高效利用，两座场馆经过多次装修翻新，目前都已是因斯布鲁克奥林匹克世界项目的一部分。

因斯布鲁克奥林匹克世界项目在保留和完善原有冬奥场馆的基础上，还新建了设施更加齐全和先进的场馆，形成开展各种体育运动的综合性场所。如“水力竞技场”不仅可以进行速滑、冰球和冰壶等冬季运动项目，还可以开展各种球类运动、拳击、摔跤和室内攀岩等非冬季运动项目。

在冬奥遗产基础上建立的奥林匹克世界还利用基础设施便利条件，向市民提供丰富的文体活动。因斯布鲁克市民杰西卡告诉记者：“这里冬天可以滑冰，夏天会开设汽车影院，春秋季节还能参加各式各样的展会，大大丰富了人们的生活。”

意大利都灵

冬奥场馆和雪场处于高效利用之中

本报记者 谢亚宏

2006年，意大利北部城市都灵成功举办冬奥会。至今，都灵冬奥场馆和雪场处于高效利用之中，人流络绎不绝。

都灵冬奥会采用了城市/山地的办赛模式：冰上项目在城市内的体育场馆举办，雪上赛事则在城市郊外的山区。

2006年冬奥会时任都灵市长塞尔吉奥·奇亚姆帕里诺表示，在冬奥会的筹办和举办过程中，意大利奥委会、地方政府、都灵冬奥组委互相协调支持，避免了各行其是的现象，各类场馆都经过统一规划，包括增强后冬奥时代的旅游功能定位等。

在2006年冬奥会之前，都灵曾举办过世界杯和世博会等活动，已经拥有多个大型场馆。都灵冬奥会对有的场馆进行了改造再利用，如开闭幕式在曾作为意甲球队尤文图斯主场的都灵奥林匹克体育场举行，花样滑冰和大部分冰球比赛分别在临时改建的帕拉维拉体育馆和都灵会展中心举行。冬奥会结束后，这些场馆或回归原用途，或继续作为冬季运动场馆举办国际赛事。

都灵冬奥会新建场馆则注重多功能性，确保其在赛后得到充分利用。举办冰球决赛的奥林匹克体育宫于冬奥会举办前夕竣工，是意大利最大的室内运动场之一。该场馆内部设施十分灵活，吊顶高度可调节，场地可升降，座位可移动，不仅可以承接举办篮球、排球等赛事，也成为意大利重要的音乐会举办地之一。

林格托椭圆体育馆是都灵冬奥会的速滑场馆，作为其毗邻的林格托展览中心的一部分，举办过都灵国际书展等大型展会。此外，都灵市政府目前正在对市内的奥运村楼房进行改造，未来将作为社会住房以优惠价格提供给学生、工人等群体使用。

目前都灵已成为世界重要的冰雪运动中心，除了举办各类赛事和接待各国运动员训练，全球许多滑雪爱好者也慕名前来。曾举办过冬奥赛事的银河高山滑雪场已经成为意大利最大的冬季滑雪胜地。此外，都灵也已成为意大利第四大旅游城市。

意大利都灵大学社会学教授塞尔吉奥·斯卡穆齐表示，冬奥会“塑造了这座城市新的国际形象”，它让世界各地的人们看到了这座城市的全新面貌，也让市民们为这座城市及其创新能力、重大活动组织能力感到自豪。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 18 版）

(责编：袁勃、牛镛)