新华社安卡拉4月18日电 （记者熊思浩）土耳其国防部长阿卡尔18日发表声明说，土耳其军队当天凌晨对盘踞在伊拉克北部的库尔德工人党武装实施了越境陆空联合打击行动。

声明说，在炮击库尔德工人党目标的同时，土耳其特种部队在直升机和无人机的支援下，从陆地进入伊拉克北部地区。与此同时，土耳其战机空袭了库尔德工人党武装设在伊拉克北部的一些掩蔽所、地堡、洞穴、地道、弹药库以及指挥部。

阿卡尔在声明中说，“到目前为止，我们的行动仍在按计划顺利推进，已完成了第一阶段设定目标”。

土耳其国防部当天还在另外一份声明中说，在侦测到库尔德工人党伺机发动大规模袭击后，土耳其军队发起了代号为“爪锁”的越境打击行动。

库尔德工人党成立于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，其武装人员现多聚集在伊拉克北部和叙利亚北部。土耳其将该组织视为恐怖组织，多次越境打击伊拉克和叙利亚境内的库尔德工人党目标。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 17 版）

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