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欧盟完善立法减少电子垃圾

——产品维修权法案要求电器“能修”也要“好修”

本报记者  牛瑞飞
2022年04月19日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，欧洲议会通过一项产品维修权法案，以此提升电器耐用性及可维修性。欧洲议会认为，产品的维修权是欧盟《循环经济行动计划》的一个重要组成部分。有效的维修权应充分考虑产品的生命周期，产品的设计、生产流程应该被标准化。

　　近年来，欧洲的电子垃圾增长快速。欧盟权威机构分析认为，要彻底解决该问题，欧盟应致力于让电器“能修”也要“好修”。欧盟4月进行的一项调查显示，当家电出现问题时，77%的欧盟消费者第一选择是通过维修解决问题，79%的欧盟消费者认为，应该要求制造商提高产品的可维修性或更换特定零件。

　　不少欧洲民众表示，如果维修费用比购新价格低两三成的话，他们愿意维修。过快更新电子类产品不仅会造成极大的浪费，还会对环境造成很大压力。然而，由于维修价格昂贵，许多民众不得不放弃维修，直接购买新产品。

　　导致维修费用高昂的原因众多。一位维修工人告诉记者，维修所需零件价格很高。现在的很多电器设计过于集成化，很多部件集中在一个主板上，不管是多小的问题，都需要更换整个主板。有的产品则是数个零件组合在一起，难以拆解。大件电器需要上门维修，时间成本很高，一天最多跑三四家，需要花费不少交通费。维修工人抱怨道：“电器非常难修，有的产品光是打开外壳就需要很长时间。越来越多客户不得不选择购买新产品。”

　　目前，作为产品标签的一部分，欧洲议会要求生产厂家提供二维码和数字产品护照，注明产品成分信息，以提高产品被重复使用和回收的机会。在销售商品时，商家应告知消费者产品的可维修性、预计使用寿命、备件获取难度、维修服务等信息。对于不合规的产品，欧洲议会呼吁在制造商和销售商之间建立连带责任机制。

　　此次欧盟推出新法案，不仅希望产品在设计上能够更耐用、更安全，而且希望产品零部件更易于拆卸。欧盟还计划从明年开始禁止电子产品使用胶水黏合电池，以方便消费者更换，同时要求智能手机的系统更新不会降低手机整体运转速度，并且更新是可逆的。

　　（本报布鲁塞尔4月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年04月19日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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