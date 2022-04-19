新华社耶路撒冷4月17日电 （记者王卓伦、尚昊）以色列航空公司17日开通该国城市特拉维夫和埃及城市沙姆沙伊赫之间的直航航线。这是继去年10月埃及航空公司开通开罗—特拉维夫航线后，埃以两国间开通的第二条直航航线。

以色列航空公司表示，这条新航线由其子公司金色太阳航空公司运营，每周执飞3个往返航班。首趟航班搭载189名乘客，于当天早上从特拉维夫本—古里安国际机场起飞，53分钟后降落在沙姆沙伊赫国际机场。

沙姆沙伊赫位于西奈半岛，是埃及红海海滨旅游度假胜地。新航线的开通正值犹太人庆祝传统逾越节，以色列全国放假一周左右，不少人计划出行度假。以色列航空公司一位负责人说，特拉维夫—沙姆沙伊赫直航航线首趟航班的机票在一小时内卖光。

3月16日，以色列总理办公室发表声明，宣布了特拉维夫—沙姆沙伊赫航线将开通的消息。以色列总理贝内特在声明中表示，这是以埃关系“继续升温”的表现，两国正扩大各领域合作，以造福两国人民、促进地区稳定。

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 17 版）

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