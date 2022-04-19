本报记者 岳林炜

日本央行近日公布的3月份企业短期经济观测调查结果显示，日本大型制造企业的行业景气指数比去年12月份下降了3个百分点。这是该指数时隔7个季度再次下跌。国际货币基金组织近期发布关于日本经济的审查报告，将2022年日本经济增长预期由3.3%调低至2.4%，认为日本经济面临“重大下行风险”。受国内人口持续减少、日元大幅贬值、国际大宗商品价格飙升等多重因素叠加影响，本就动力不足的日本经济复苏前景不容乐观。

近年来，日本社会少子老龄化趋势不断加剧。4月15日，日本总务省发布的数据显示，截至去年10月1日的一年间，日本总人口减少64.4万人，降幅创历史最高纪录，连续11年减少。其中，15岁至64岁的适龄劳动人口占比下降至59.4%，这是自1950年有统计数据以来的最低值。

人口加速减少特别是适龄劳动人口持续下降导致日本国内消费市场萎缩、内需不足，对日本经济复苏造成严重的负面影响。4月12日，日本政府发布的2021年第四季度国民经济“供需缺口”数值为-3.1%。若将该数值转换成金额，日本经济整体供过于求的缺口高达约17万亿日元。该数值连续9个季度出现负值，反映出日本国内需求长期疲软、供给持续过剩的现状长时间得不到改观。

近期，日元持续快速贬值成为拖累日本经济复苏的又一因素。日元兑美元汇率4月13日一度达到126比1上下，触及近20年来低点。市场人士普遍预测日元贬值还将持续一段时间，未来3个月内日元汇率或进一步下探至新低。日元贬值导致进口原材料及能源价格加速上涨，产品供应日本国内市场的制造业企业因成本上升，业绩表现将会恶化。日本企业界对日元持续贬值感到担忧。媒体调查显示，76%的公司表示难以应对日元对美元汇率跌破125比1的情况，94%的企业表示无法承受130日元兑换1美元的汇率水平。

日本日常消费品领域高度依赖进口。在日元贬值的背景下，日常消费品出现大面积涨价，个人及家庭日常消费支出压力进一步增加，消费意愿萎缩。日本央行行长黑田东彦指出，在收入没有增加的情况下，成本上升型通胀挤压了普通人的可支配收入，使得购买力下降，需求被抑制，不利于日本经济复苏。日本《朝日新闻》认为，日本国内经济尚未恢复到疫情前水平，如果央行贸然收紧宽松货币政策，改变日元贬值趋势，经济或将掉头向下。

当前，国际大宗商品价格持续上涨，全球供应链更趋紧张。在日元大幅贬值的叠加效应下，日本经济雪上加霜，复苏前景不确定性增大。日本经济研究中心主任研究员出口恭子认为，日本经济的增长潜力目前已经处于下行区间，2030年后日本经济陷入负增长的可能性很高。

（本报东京4月18日电）

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 17 版）

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