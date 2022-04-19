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阿联酋力促数字经济发展

本报记者  沈小晓
2022年04月19日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，阿联酋内阁批准一项包含30多项举措和计划的数字经济战略，并成立数字经济委员会，负责协调和帮助相关部门落实战略，以促进数字经济发展。“我们的目标是在未来10年内，将数字经济对国内生产总值的贡献率提高到20%。”阿联酋人工智能国务部长乌莱马说。

　　近年来，阿联酋政府努力推动经济多元化，大力发展数字经济。政府支持智能基础设施建设，鼓励对数字化转型的投资，重点发展5G、人工智能、生物技术、绿色经济等前沿科技领域，以推动经济复苏和转型升级，减少对石油收入的依赖。

　　阿联酋政府率先进行政府服务数字化转型。去年，阿联酋批准通过一项政府服务战略，鼓励政府部门使用统一数字平台，为民众提供便捷的数字政务服务。该数字平台计划于今年建设完成，可提供90%的公共服务。

　　阿联酋还积极推动金融科技发展和银行业的数字化转型。今年2月，阿联酋中央银行批准成立了新数字银行，总投资23亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）。阿联酋其他银行近年来也陆续推出针对年轻消费者的数字金融产品。阿联酋央行还在筹备发行数字货币。

　　电子商务也是阿联酋数字经济发展的重要领域之一。今年1月，中东地区首个电子商务自由区——迪拜商业城宣布推出企业激励计划，为新老电子商务公司提供支持。根据迪拜电子商务区EZDubai近期发布的报告，2021年阿联酋的电子商务市场总额超过50亿美元，预计到2025年将超过80亿美元。EZDubai物流总监艾哈迈德说：“政策支持是电子商务快速发展的主要因素。”

　　人才培养对数字经济发展至关重要。阿联酋政府于去年10月发起“数字经济先锋”计划，旨在培养数字化和人工智能技术领域的专业人才。今年1月，阿联酋政府又推出一项国家程序员计划，将在未来5年内培训和吸引10万名程序员，投资40亿迪拉姆建立1000家数字公司。“国家程序员计划是塑造未来、促进数字经济发展的关键举措。”乌莱马表示。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月19日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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