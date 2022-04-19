近期，美国在乌克兰的生物实验活动引发各方高度关切，但这只是“冰山一角”。资料显示，美国以“合作减少生物安全风险”“加强全球公共卫生”等名义，在全球30余个国家资助和管理着300多个生物实验室。美国秘密进行生物实验甚至生物军事化活动，其背后动机以及高危病原体泄漏等相关风险，引发国际社会严重关切和疑虑，但美方始终未能就此作出令人信服的解释。多方要求美方作出全面澄清，并接受多边核查。

“对美在乌克兰生物实验室里的所作所为，绝对有必要进行严格核查”

据美方自己公布的数据，美国在乌克兰有26个生物实验室和其他相关设施，美国国防部拥有绝对控制权。乌境内所有的危险病毒都必须存储在这些实验室，所有的研究活动都由美方主导。未经美方许可，任何信息都不得公开。

近日，乌克兰前安全官员瓦西里·普罗佐罗夫披露，美国主导的生物实验室长期从事秘密研究，相关研究活动对乌本国及其他国家人民构成潜在威胁，而乌克兰人民却长期对此一无所知。“我很担心病毒从（美国主导的这些）实验室泄漏出来，那不仅对乌克兰是灭顶之灾，对整个欧洲来说后果也难以想象。”普罗佐罗夫说。

近期，俄罗斯多次曝出美国在乌从事军事生物实验活动的证据。俄国防部发言人科纳申科夫表示，美国在乌克兰的生物实验室从事过蝙蝠冠状病毒样本实验。美国白宫发言人普萨基在社交媒体上予以否认。俄罗斯《共青团真理报》近日援引联合国裁军委员会前委员、联合国秘书长前顾问伊戈尔·尼库林的话写道，“乌克兰已沦为美军生物研究的试验场”。

普罗佐罗夫呼吁国际社会要求美国提供有关在乌克兰等国家境内相关生物实验活动的全部信息，成立一个有外国代表参与的国际委员会，对这些实验室进行核查。普罗佐罗夫还披露，美国方面已将所有研究成果、菌株和病原体样本从乌克兰运出。

塞尔维亚临床中心教授拉多米尔·科瓦切维奇认为，美国在乌克兰的生物实验室存在风险，每一个实验室都可能生产用于战争的危险品，外界对此一无所知。

“美国在生物实验室的问题上奉行‘双重标准’，要求其他国家遵守一套规则，自身却按照另一套规则运作。”联合国前伊拉克首席武器核查员、美国海军陆战队前情报官员斯科特·里特表示，美国在乌克兰的生物实验室依据乌克兰与美国2005年签署的备忘录开展，实验室活动由美国主导。“对美在乌克兰生物实验室里的所作所为，绝对有必要进行严格核查，只有这样才能证明美国是否遵守《禁止生物武器公约》。”

“美军方在亚美尼亚等地开设生物实验室的合法性和透明度问题从未得到解答”

日前，亚美尼亚民众在美国驻亚美尼亚大使馆门前举行抗议活动，反对美国在亚美尼亚资助开展生物实验活动，要求允许国际观察员进入相关生物实验室进行核查。

据亚美尼亚媒体报道，美国从2010年开始在亚美尼亚设立和资助生物实验室。亚美尼亚境内现有12个生物实验室，其中3个在首都埃里温。曾有亚美尼亚媒体在2021年发表文章，对美国资助设立生物实验室的有关情况进行了披露。文章指出，这12个生物实验室的建造或现代化改造均由美国军方资助，美国为此拨款超过5000万美元。项目负责机构是美国国防部减少威胁局，参与者包括美国海军医学研究中心、美国陆军传染病医学研究所等军事科研机构的专家。

上述文章指出，“美军方在亚美尼亚等地开设生物实验室的合法性和透明度问题从未得到解答，相关生物科研活动对国际社会来说仍然是一个谜”。有关专家一再质疑美国2001年否决《禁止生物武器公约》核查议定书的行为，认为美国此举消除了对其海外生物实验室进行独立调查的可能性，并规避了相关责任。

“近年来，亚美尼亚国内对美国在亚境内开展生物实验活动的质疑从未中断。”亚美尼亚政治学家阿尔曼·古卡希扬指出，社会各界对美国的生物实验室知之甚少，美国的资助不是为了亚美尼亚人民。亚美尼亚民众曾多次要求美国对其真正目的作出解释，但从未收到过美方的明确答复。

亚美尼亚国民议会议员海克·巴布汉扬在接受媒体采访时表示：“美国在亚美尼亚的生物实验室从创立之初便笼罩在神秘面纱之下，这些实验室从未发布过任何重大的科研成果，也没有对疾病的预防和治疗做出重大贡献。它们的存在目的不得不让人产生怀疑。”

“韩国境内的美军生物武器设施将成为在半岛引发战争的危险性因素”

近日，由韩国多个民间团体组成的“2022年全国美军基地自主和平远征团”在首尔龙山美军基地附近举行抗议示威活动。相关民众4月4日起从济州岛出发，途经釜山、星州、大邱、平泽等韩国境内多处美军基地及设施所在地，高喊“关闭生化实验室”“韩国不是美国的战争基地”等口号，反对美国在韩部署军力，要求关闭驻韩美军生物实验室。

活动负责人李长熙指出，驻韩美军无视韩国民众的生命安全，公然违反《禁止生物武器公约》和韩国相关法律，多次在韩国进行生化实验。生化实验室一旦出现泄漏，将对韩国民众的生命造成重大危害。

韩国首尔大学教授禹希宗撰文称，2015年，随着美国向韩国寄送具有活性的炭疽杆菌样本事件曝光，美军的“朱庇特”计划被公之于众。“朱庇特”计划是美军全世界生物武器应对体系的核心，于2013年至2018年在朝鲜半岛展开。作为“朱庇特”后续计划的“半人马”计划于2019年在韩国启动，将于2026年最终完成。

在韩国的美军生化武器设施成为美国全球生物实验室网络中的一环。“世界各地的生化病原体检测样本被送往韩国进行分析实验和评价，由此获得的信息又共享给美国本土和世界其他地方的美军。韩国境内的美军生物武器设施将成为在半岛引发战争的危险性因素。”禹希宗说。

格鲁吉亚“爱国者联盟”党主席大卫·塔尔汉—穆拉维表示，美国在海外的生物实验室具有军事目的，受美国国防部领导。为了解这些实验室的情况，消除所有安全隐患，目前最好的办法是由联合国机构介入。

（本报布鲁塞尔、罗马、开罗、莫斯科、首尔4月18日电 记者张朋辉、谢亚宏、周輖、隋鑫、马菲）

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 17 版）

(责编：袁勃、牛镛)