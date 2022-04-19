本报北京4月18日电 （记者曹师韵）外交部发言人汪文斌18日表示，当前，中国正在组织实施同联合国外空司合作的中国空间站首批国际合作项目。中方愿与所有致力于和平利用外空的国家和地区一道，开展更多的国际合作与交流。中国空间站欢迎外国航天员来访。

当日例行记者会上，有记者问：中国载人航天工程办公室17日宣布，今年将实施6次飞行任务，包括将更多航天员送入太空。请问中国对国际航天合作持何态度，未来是否会有外国航天员加入中国空间站？

汪文斌说，神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆的消息令人倍感振奋。神舟十三号任务是中国载人航天的突破之旅，亮点纷呈，创下多个“第一”。这些成果的取得意味着中国空间站建造的关键技术实现全面突破，为下一步空间站建造阶段任务实施奠定了坚实基础。

他表示，探索未知宇宙，发展航天技术，是人类的共同事业，离不开世界各国的通力合作。国际合作是航天发展的趋势潮流。

汪文斌说，中国载人航天工程自立项实施以来，始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则，与法国、德国、意大利、俄罗斯、巴基斯坦以及联合国外空司、欧洲航天局等多个航天机构和组织签署了合作协议，实施了形式多样的合作项目，取得了丰硕的合作成果。中国空间站是历史上此类项目首次向所有联合国会员国开放。目前已有17个国家、23个实体的9个项目成为中国空间站科学实验首批入选项目。联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波表示，中国开放空间站是联合国“全球共享太空”倡议的重要组成部分，是一个“伟大范例”。

“当前，我们正在组织实施同联合国外空司合作的中国空间站首批国际合作项目，最快有望在今年年底上行开展实验研究。”汪文斌说。

汪文斌说，中方愿与所有致力于和平利用外空的国家和地区一道，开展更多的国际合作与交流。“中国空间站欢迎外国航天员来访，并和中国航天员一道，共同为人类探索宇宙奥秘，推动构建人类命运共同体作出更大贡献。”

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 03 版）

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