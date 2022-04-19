本报记者 孙广勇

泰国工业重镇巴真府的金池工业园内，数台吊机正在紧张工作，把预制好的钢材竖起、连接、固定，一个面积达3万平方米的厂房初现雏形。车间内，几名工人在仔细安装、测试生产线。“去年6月，工厂开工建设，预计今年6月投产。投产后高效晶硅电池年产能将达到1.4吉瓦。”正泰（泰国）太阳能工厂（以下简称“正泰”）总监李龙庭介绍。

正泰是第一家入驻金池工业园的中国企业。“工业园刚投入运营，就迎来正泰落户。欢迎更多中国企业投资兴业，与当地共创繁荣。”巴真府前国会上议院议员卡蓬说。

金池工业园2020年底建设完成，占地面积约280万平方米，是巴真府重点规划发展的工业园区之一。今年2月，巴真府被泰国政府列入东部经济走廊二期规划，将通过一系列投资优惠政策吸引高附加值产业落户，计划发展的重点产业包括新能源汽车、智能制造、数字产业和生物技术等。

“工业园距港口有多少公里？”“水电供应充足吗？”“巴真府能培养哪些高技能劳动力？”在金池工业园客服中心，来自中国的十几位客商在沙盘前聚精会神地听着工作人员介绍，不时提出关心的问题。巴真府府尹沃拉潘表示，中国制造业科技含量不断提升，泰中两国在通信、汽配、电子等产业领域合作空间巨大。泰方将出台优惠政策，简化招商程序，吸引更多中国企业入驻金池工业园，助力本地区经济发展。

近年来，中泰两国持续推进务实合作，深化共建“一带一路”同“泰国4.0”和东部经济走廊等发展战略对接。据中国海关总署数据，2021年中泰双边贸易额突破1310亿美元，中国连续多年成为泰国最大贸易伙伴。位于罗勇府的泰中罗勇工业园，目前吸引了170余家中国企业入驻。

“中泰经贸合作前景良好。”中国驻泰国大使馆经商处公使衔参赞王立平表示，当前，泰国大力发展生物经济、循环经济和绿色经济，重视疫后经济复苏，出台了一系列招商引资政策，有望迎来一个新的投资热潮。

泰国国家研究院泰中战略研究中心主任苏拉西·塔纳唐表示：“共建‘一带一路’让泰国获得前所未有发展机遇，希望泰国各大工业园区迎来更多优秀的中国企业，助力泰国产业转型升级。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2022年04月19日 03 版）

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