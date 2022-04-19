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“全球发展倡议契合各方需要”

本报记者  李志伟
2022年04月19日05:05 | 来源：人民网－人民日报
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　　以“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”为主题的博鳌亚洲论坛2022年年会，将于4月20日至22日在海南省博鳌镇举行。“20多年来，博鳌亚洲论坛已发展成为连接亚洲与世界的高端论坛。”波士顿咨询公司全球主席汉斯—保罗·博克纳已多次参加博鳌亚洲论坛，今年他将参加有关全球经济复苏与增长前景的分论坛。在接受本报记者专访时，博克纳强调，在当前国际形势下探讨加强全球治理和国际合作，比以往任何时候都更加迫切，构建人类命运共同体的重要意义更加凸显。

　　博克纳表示，面对国际形势变化与疫情挑战，“今年的博鳌亚洲论坛年会承载国际社会热切期待，将探讨世界如何从新冠肺炎疫情中复苏，同时致力于绿色增长与可持续发展”。博克纳认为，博鳌亚洲论坛为政策制定者、工商界人士、学者和非政府组织代表提供了一个绝佳的机会，可以汇聚集体智慧，为采取公平、可持续的方式应对挑战、恢复经济提供了帮助，也有利于在区域内和区域间增强互信。

　　展望全球经济复苏进程，博克纳认为，各国应该加大对教育、医疗和绿色经济等领域的投资，“在当前形势下，国际社会要形成强大合力，推动全球实现更加强劲、绿色、健康的发展，推动构建人类命运共同体。”他表示，面对疫情持续反复，强化全球公共卫生体系至关重要。各国需要携手努力，保障民众的检测、治疗和疫苗资源供给，并实现更为公平的分配。

　　博克纳十分赞同中方提出的全球发展倡议：“全球发展倡议契合各方需要，将帮助一些国家走出发展困境，为推动全球发展注入强大动力。”

　　博克纳长期关注中国减贫事业。他表示，中国减贫成功的关键基于两个方面。一是基础广泛的经济转型，开辟新的经济增长点，为贫困人口提供了新的发展机会，提高民众收入水平；二是实行有针对性的扶贫政策，面向贫困人口实施精准扶贫战略。中国的减贫经验体现了包容发展，“中国减贫事业有许多成功经验，包括重视教育、发展外向型经济、对基础设施进行持续的公共投资等，为其他国家提供了借鉴”。

　　（本报华盛顿4月18日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年04月19日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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