新华社莫斯科4月18日电（记者华迪）随着5月9日俄罗斯卫国战争胜利日临近，红场胜利日阅兵彩排18日在莫斯科州阿拉比诺靶场举行。

塔斯社援引俄国防部消息说，当天共有1.1万名军人、131件现代武器和军事技术装备、77架固定翼飞机和直升机参加彩排。

33个徒步方阵参加了本次彩排。机械化方阵包括“台风”装甲车、BMP-2和BMP-3步兵战车、“库尔干人-25”步兵战车、T-72B3M主战坦克、T-90M“突破”主战坦克、T-14“阿玛塔”主战坦克、“伊斯坎德尔”导弹、MSTA-S型152毫米自行火炮、“旋风-G”型多管火箭炮系统等装备。由8架米格-29SMT战机组成的空军编队首次以象征特别军事行动的字母Z形式飞过靶场上空。

据俄国防部消息，4月28日和5月4日将在莫斯科红场举行阅兵夜间彩排，5月7日将举行总彩排。俄联邦武装力量陆军总司令奥列格·萨柳科夫为阅兵总指挥。

5月9日，纪念伟大卫国战争胜利77周年阅兵式将在俄罗斯28个城市举行。届时，379个城镇将举行游行活动。当天22时各地还将鸣放礼炮、燃放烟花。

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