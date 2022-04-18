新华社北京4月18日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日对媒体表示，俄乌谈判进程推进“不够理想”，乌方经常在已商定问题上改变立场。乌克兰国家通讯社17日报道，乌克兰总统泽连斯基说，乌克兰不会以放弃东部领土来换取与俄罗斯结束战争。

——佩斯科夫18日对媒体表示，俄乌谈判进程推进“不够理想”，乌方经常在已商定问题上改变立场。他强调，俄方的特别军事行动仍在继续并将按计划进行，同时在俄乌谈判框架内，双方继续在专家层面保持接触。

——乌克兰国家通讯社报道说，泽连斯基在接受美国有线电视新闻网采访时说，乌军已做好准备在顿巴斯地区作战，顿巴斯地区的战斗将影响战事走向。他说，虽然俄军撤离了基辅和切尔尼戈夫州，但这并不意味着俄军一旦占领顿巴斯地区便不会再次前往基辅。他表示，如果有机会，乌方将进行谈判，但拒绝在俄方的“最后通牒”下进行谈判。

——俄罗斯外交部官网18日发布声明，宣布保加利亚驻俄使馆工作人员为“不受欢迎的人”。声明说，这一措施是对保方今年3月无故宣布俄驻保使馆10名外交官为“不受欢迎的人”的回应。

——俄罗斯国防部18日公布了在特别军事行动中阵亡的乌军人员清单，清单包括姓名、出生日期、军衔、阵亡及埋葬地点等信息。俄国防部还说，俄方掌握大量乌方逃跑、受伤和失踪人员数据。

——俄国防部发言人科纳申科夫18日通报，17日夜间，俄武装部队使用高精度空基导弹摧毁了乌方5个指挥所、1个燃料库、3个弹药库以及集中在多个居民点地区的人员和装备。此外，俄军使用“伊斯坎德尔”陆基导弹对乌方进行打击，摧毁了多个装备库等目标。

——俄罗斯塔斯社18日援引俄国防部消息报道，5月9日胜利日红场阅兵彩排当日在俄莫斯科州阿拉比诺靶场举行，1.1万名军人、131件现代化武器和军事技术装备、77架固定翼飞机和直升机参加彩排。由8架米格-29SMT战机组成的空军编队首次以象征特别军事行动的字母Z形式飞过靶场上空。

——俄罗斯储蓄银行副总裁库兹涅佐夫17日说，俄储蓄银行阻止了乌克兰程序开发商对俄罗斯人银行卡的大规模攻击。他说，银行在特别军事行动之初就阻止了从客户卡上大规模转走资金的企图。调查显示，这些转账行为由一家乌克兰移动应用程序开发公司发起。

——乌克兰总统经济顾问乌斯坚科17日接受外媒采访时说，俄乌冲突导致乌半数以上企业无法满负荷运转，乌预算赤字不断扩大，目前乌每月预算赤字约80亿美元。他呼吁西方国家加大对乌金融援助。

——乌克兰利沃夫州州长马克西姆·科济茨基18日表示，俄军当天对利沃夫市发动导弹袭击，已造成至少6人死亡、8人受伤。

——据乌克兰国家通讯社18日报道，乌克兰负责欧洲与欧洲-大西洋一体化事务的副总理斯特凡尼希娜表示，乌克兰已就申请欧盟候选国调查表中是否符合欧盟成员国政治和经济标准的有关问题，向欧盟委员会递交了书面答复。（参与记者：黄河、陈畅、华迪、李东旭、李铭、任珂）（完）

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