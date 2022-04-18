人民网北京4月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持18日记者会。记者会实录如下：

中新社记者：中国载人航天工程办公室昨天宣布，今年将实施六次飞行任务，包括将更多航天员送入太空。请问中国对国际航天合作持何态度，未来是否会有外国航天员加入中国空间站？

汪文斌：神舟十三号载人飞船返回舱成功着陆的消息令人倍感振奋。神舟十三号任务是中国载人航天的突破之旅，亮点纷呈，创下了多个“第一”。这些成果的取得意味着中国空间站建造的关键技术实现全面突破，为下一步空间站建造阶段任务实施奠定了坚实基础。

探索未知宇宙、发展航天技术，是人类的共同事业，离不开世界各国的通力合作。国际合作是航天发展的趋势潮流。

中国载人航天工程自立项实施以来，始终坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则，与法国、德国、意大利、俄罗斯、巴基斯坦以及联合国外空司、欧洲航天局等多个航天机构和组织签署了合作协议，实施了形式多样的合作项目，取得了丰硕的合作成果。中国空间站是历史上此类项目首次向所有联合国会员国开放。目前已经有17个国家、23个实体的9个项目成为中国空间站科学实验首批入选项目。联合国外层空间事务办公室主任西莫内塔·迪皮波表示，中国开放空间站是联合国“全球共享太空”倡议的重要组成部分，是一个“伟大范例”。当前，我们正在组织实施同联合国外空司合作的中国空间站首批国际合作项目，最快有望在今年年底上行开展实验研究。

中方愿与所有致力于和平利用外空的国家和地区一道，开展更多国际合作与交流。中国空间站欢迎外国航天员来访，并与中国航天员一道，共同为人类探索宇宙奥秘、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

总台央视记者：今年是中国派出首支成建制“蓝盔部队”参加联合国维和行动30周年，中国维和力量为维护世界和平与安全作出了积极贡献。请问发言人对此有何评论？

汪文斌：中国于1990年向联合国派出军事观察员，拉开了中国军队参加联合国维和行动的帷幕。1992年4月16日，中国派出首支成建制“蓝盔部队”赴柬埔寨参加联合国维和行动。30年来，一批又一批中国维和军人前赴后继、向险而行，为世界和平英勇出征、砥砺前行，先后参加了25项联合国维和行动，累计派出维和官兵近5万人次，足迹遍布全球20多个国家和地区，被誉为“维和行动的关键因素和关键力量”。联合国负责维和事务的副秘书长让—皮埃尔·拉克鲁瓦说，在维和领域“中国的贡献值得大书特书”。

中国维和官兵用实际行动，为饱受战火摧残的人民带去了和平和安全，点亮了希望和温暖，赢得广泛赞誉。在马里，2013年以来中国先后派出9批维和部队履行维和责任，出色完成武装巡逻和警戒护卫等任务，被联马团东战区誉为“战区王牌”。在黎巴嫩，中国维和部队部署16年来出色完成了扫雷排爆、工程建筑与维护、医疗救助和人道主义援助等任务，创造了“零伤亡”的扫雷排爆奇迹。

中国“蓝盔”已经成为代表和平的一张靓丽“名片”，彰显中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国军队始终是促进世界和平与发展的正义之师。中国已经成为联合国第二大维和摊款国和会费国，也是安理会常任理事国中第一大维和出兵国。中国将继续同所有爱好和平的国家携手努力，为世界和平与发展注入更多正能量。

彭博社记者：美国总统拜登将于5月12日至13日在华盛顿主持召开美国—东盟特别峰会，白宫相关声明称美政府“致力于推进建设自由、开放、安全、联通和有韧性的印太”，外交部对此有何回应？

汪文斌：当前，亚太地区总体保持和平、稳定和发展局面，值得各方倍加珍惜。亚太是合作发展的热土，不是大国博弈的“棋盘”。东盟国家是促进地区发展繁荣的“棋手”，不是地缘争夺的“棋子”。

我们希望美方顺应亚太国家和平、合作、共赢的共同呼声，在参与东亚区域合作时尊重亚洲国家的政治制度、发展道路和文化价值，遵守开放包容、协商一致的“东盟方式”，以实际行动落实支持东盟中心地位的承诺，摒弃冷战思维和“印太”对抗小圈子，多做有利于本地区和平、发展和繁荣的事，而不是相反。

《北京日报》记者：据报道，15日，日本原子能规制委员会基本结束对福岛第一核电站核污染水排海计划的审查，原则同意东京电力公司提交的核污染水排海方案，拟于今年5月正式出台审查结果。请问中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道，对此感到关切。面对国际社会和日本国内民众的持续反对，日本政府迄未对福岛核污染水排海方案的正当性、核污染水数据的可靠性、净化装置的有效性、环境影响的不确定性等问题作出充分、可信的说明。近期，国际原子能机构技术工作组两次赴日实地调查，向日方提出了一系列问题，有关福岛核污染水处置及监管安排的评估仍在进行之中。日方对各方关切置若罔闻，匆忙推进核污染水排海的准备，强推排海方案审批进程，这种试图造成既定事实的做法是十分不负责任的。

我们再次敦促日方重视国际社会和日本国内民众的正当合理关切，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找核污染水的妥善处置办法，而不是固守并强推排海方案。在此之前，日方不得擅自启动核污染水排海。

总台央视记者：据美国媒体报道，日前，美国密歇根州大急流城一名白人警察在执法中开枪击中26岁的非洲裔男子帕特里克·利奥亚头部，致其当场死亡。该事件再度引发美国社会对种族歧视和警察滥用暴力的强烈批评。发言人对此有何评论？

汪文斌：我们对美国国内不断恶化的人权状况深表关切。大量事实表明，种族歧视、枪支犯罪、暴力执法等问题在美国内并不是孤立、个案存在，而是长期性、系统性问题。

弗洛伊德发出“我不能呼吸”的哀号一年多来，又有数百名少数族裔死于美国执法人员的枪口之下。93.7%的美国穆斯林生活在“伊斯兰恐惧症”的阴影中。81%的美国亚裔成年人认为针对亚裔群体的暴力行为正在增多。占美国总人口19%的拉美裔只拥有2%的财富。联合国人权理事会少数群体问题特别报告员费尔南·德瓦雷纳表示，美国法律体系在结构设计上就对富人有利，而只惩罚穷人，特别是少数族裔。

美国是世界上枪支暴力最严重的国家，也是唯一在过去20年里每年都发生大规模枪击事件的发达国家。2020年，美国有45222人死于涉枪事件，比2010年增加43%。根据2018年的一项调查，75%的美国青少年认为暴力枪击事件是其压力的主要来源。根据皮尤研究中心2021年4月的调查，48%的美国人认为枪支暴力是美国需要解决的重大问题。然而过去25年来，美国联邦政府未能出台一项控枪法案。

据报道，美国有色人种在很多方面遭受警察的区别对待。有关调查显示，只有22%的美国人认为警察平等对待所有美国人。

美国正在沦为一个人权遭受系统性侵犯的国家。美国没有资格对别国人权指手画脚。美方应当做的是正视国内普遍存在的严重人权问题，认真反思如何从根源上解决人权状况不断恶化的问题。

澎湃新闻记者：据报道，15日，数百名巴勒斯坦人在耶路撒冷阿克萨清真寺同以色列警方发生冲突，造成至少152人受伤。以总理贝内特发言人称，以警方已拘留数百人。巴外交部要求以负全责。美国务院发言人普莱斯呼吁各方保持克制，避免挑衅言行。中方对此有何评论？

汪文斌：中方对近来巴以在耶路撒冷冲突加剧十分关注和忧虑。耶路撒冷地位和归属问题复杂敏感，希望有关各方根据联合国有关决议，维护和尊重耶路撒冷宗教圣地的历史现状，保持冷静和克制，避免局势继续激化甚至失控。

巴以局势升温再度提醒世人，巴勒斯坦问题不应被边缘化。国际社会特别是大国应当正视巴勒斯坦问题的症结，在“两国方案”基础上，推动巴以尽早重启和谈，实现巴以和平共处。中方将继续为此发挥建设性作用。

(责编：高歌、刘慧)