新华社北京4月18日电 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯日前在接受媒体采访时说，乌克兰危机可能导致多达17亿人口陷入贫困和饥饿，超过全球人口的五分之一。

古特雷斯在捷克媒体17日发表的采访报道中说，乌克兰危机“对发展中国家造成无声打击”，可能令全球17亿人口陷入贫困和饥饿，“规模数十年未见”。

4月1日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯出席记者会。新华社发（联合国供图/洛伊·费利佩 摄）

古特雷斯说，俄罗斯和乌克兰的小麦和大麦产量合计占全球产量30%，两国的玉米产量合计占比达五分之一，葵花籽油产量占比过半。

古特雷斯说，乌克兰危机导致粮食出口受限、供应链中断，进而引发物价飙升。今年年初以来，小麦和玉米价格已上涨30%，伦敦布伦特原油期货价格涨幅超过60%，天然气和肥料价格翻了一倍多。

4月1日，在比利时布鲁塞尔一家超市的食用油货架上，部分商品出现短缺情况。新华社记者郑焕松摄

国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃14日说，受俄乌冲突影响，143个经济体今年经济增速预测值将下调，这些经济体占全球经济总量的86%。

国际货币基金组织、世界银行、世界粮食计划署和世界贸易组织13日发表联合声明，呼吁各方尽快开展联合行动以维护粮食安全。（李彦南）

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