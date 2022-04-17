人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国驻美大使：中美应通过对话打破两国关系僵冷局面

2022年04月17日15:27 | 来源：新华网
小字号

　　新华社华盛顿4月16日电 中国驻美国大使秦刚16日向第25届哈佛中国论坛开幕式视频致辞时表示，中美应通过对话打破两国关系当前的僵冷局面。

　　秦刚在致辞中指出，哈佛大学有1000多名中国学生，是其最大的国际学生群体，也是中美人文交流的生动缩影。然而当前中美关系面临严峻复杂的局面，误解误判的乌云在聚积，所谓“新冷战”的坚冰在凝结。秦刚表示，双方要开展更加广泛、深入、坦诚、开放的交流对话，用事实真相和真理的力量，打破误解偏见固化成的所谓“一般常识”，打破冥顽不化的政治正确，打破当前不符合两国利益、背离两国民意的僵冷局面。

　　秦刚祝愿本届哈佛中国论坛能够集思广益、出谋划策，掀起又一场“头脑风暴”，帮助吹散误解误判的乌云，希望每位论坛参与者都能成为“破冰者”。

　　本届论坛主题为“不凡岁月，砥砺前行”。哈佛大学师生及专家学者、在美中国留学生、中美商界精英近600人参加论坛。

　　哈佛中国论坛成立于1997年，是北美最大、历史最悠久的由学生组织的中美关系研讨会，每年4月在哈佛大学召开。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部