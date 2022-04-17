新华社华盛顿4月16日电 中国驻美国大使秦刚16日向第25届哈佛中国论坛开幕式视频致辞时表示，中美应通过对话打破两国关系当前的僵冷局面。

秦刚在致辞中指出，哈佛大学有1000多名中国学生，是其最大的国际学生群体，也是中美人文交流的生动缩影。然而当前中美关系面临严峻复杂的局面，误解误判的乌云在聚积，所谓“新冷战”的坚冰在凝结。秦刚表示，双方要开展更加广泛、深入、坦诚、开放的交流对话，用事实真相和真理的力量，打破误解偏见固化成的所谓“一般常识”，打破冥顽不化的政治正确，打破当前不符合两国利益、背离两国民意的僵冷局面。

秦刚祝愿本届哈佛中国论坛能够集思广益、出谋划策，掀起又一场“头脑风暴”，帮助吹散误解误判的乌云，希望每位论坛参与者都能成为“破冰者”。

本届论坛主题为“不凡岁月，砥砺前行”。哈佛大学师生及专家学者、在美中国留学生、中美商界精英近600人参加论坛。

哈佛中国论坛成立于1997年，是北美最大、历史最悠久的由学生组织的中美关系研讨会，每年4月在哈佛大学召开。

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