新华社古巴马坦萨斯4月17日电 通讯：血染的小白鞋——一位“猪湾事件”幸存者的控诉

新华社记者林朝晖

“我的妈妈在美国的入侵中被打死，姥姥受伤瘫痪，再也未能走路。此后很多年，我们一直生活在伤痛之中。即使到今天，每当我回想起当时的情景，我的心仍然在流血。”74岁的古巴老奶奶内梅西娅·罗德里格斯日前在她生活的马坦萨斯省南部猪湾长滩接受新华社记者采访时回忆往事，泪水涌入眼眶。

罗德里格斯小时候，家里虽然贫穷，但充满爱与欢乐，全家12口人生活在一起。像许多当地姑娘一样，从小赤脚长大的她盼望有一双新鞋。1961年新年，13岁的她如愿以偿，爸爸妈妈攒够钱，买了一双漂亮的小白鞋送给她作为新年礼物。

1961年4月15日，美国飞机轰炸古巴境内主要机场。当年4月17日凌晨，美国支持的雇佣兵从古巴猪湾地区长滩和吉隆滩登陆，入侵古巴，但在72小时内被古巴武装击溃，史称“猪湾事件”。

动荡中，罗德里格斯一家在父亲带领下乘坐一辆将平民疏散到安全地点的卡车，前往避难场所。尽管被要求少带物品，罗德里格斯还是带上了心爱的小白鞋。途中，罗德里格斯一家乘坐的卡车遭遇美国飞机连续袭击，她的妈妈当场身亡，姥姥、哥哥和弟弟身受重伤。她装在行李中的小白鞋被子弹击穿，染上亲人的鲜血。

1976年，为了铭记历史，古巴政府在美国雇佣兵登陆的吉隆滩修建吉隆滩博物馆，罗德里格斯捐出了她染血的小白鞋。今天，这双小白鞋同战争中的各种武器、照片和文件等一千多件物品一起，被珍藏在吉隆滩博物馆内，无声地控诉着美国的侵略。

“这双小白鞋是我们最为珍贵的馆藏之一。”42岁的吉隆滩博物馆馆长杜尔塞·利蒙塔在接受新华社记者采访时说。“美国政府系统地侵犯了古巴人的人权，我们坚决反对美国干涉别国内政。”

1962年2月开始，美国对古巴实施全面的经济、商业和金融封锁。古巴政府指出，历时六十多年的封锁构成了对古巴人民人权的大规模、公然和系统性侵犯，累计给古巴造成近1500亿美元的经济损失。

利蒙塔说：“多年来，美国一直采取怀有敌意的政策，对所有拉美国家进行干涉，在其他美洲国家建立美国军事基地，入侵其他地区，而我们国家一直是美国干涉主义政策和使用雇佣军侵略他国政策的见证者和受害者。”

罗德里格斯的邻居、72岁的哈戴·加西亚说，古巴人民希望不会再次遭受他国入侵。她说：“美国在历史上曾入侵过许多国家，留下了可怕的死亡记忆。”

罗德里格斯说：“在美国入侵的时候，我还不懂得什么是侵略，也不知道什么是战争，但现在我知道战争是如何产生的。古巴现在有了和平，我将尽一切努力捍卫和平。我认为，通过讲述战争中发生在我身上的事情，我可以为和平做出贡献。”

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