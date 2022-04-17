新华社北京4月17日电 俄罗斯外交部16日宣布，俄方禁止英国首相鲍里斯·约翰逊、外交大臣伊丽莎白·特拉斯和国防大臣本·华莱士等13人入境。

2月21日，在英国伦敦，英国首相约翰逊在新闻发布会上讲话。新华社发（英国首相府供图）

俄罗斯卫星通讯社援引俄方声明报道，俄方决定把英国政府重要成员和政界人士列入“禁入”名单，是因为英国政府对俄采取“前所未有的敌对行动”，尤其是制裁俄方高级官员。

俄方强调，俄最新制裁是对英方举动的回应，后者发动信息战并采取政治手段，企图在国际社会孤立和遏制俄罗斯并破坏俄经济。另外，英方在乌克兰危机中蓄意煽风点火，不仅对乌输出致命武器，还推动其他国家制裁俄方。

声明写道，英国当局奉行“恐俄路线”，主要目的是煽动对俄负面态度。英方制裁只会事与愿违，不仅伤及自身，还将受到俄方坚决回击。俄方“禁入”名单“在不远的将来”可能扩大，涉及更多英国政要。

2021年4月16日，在俄罗斯首都莫斯科，行人从俄罗斯外交部大楼附近走过。新华社发（叶甫盖尼·西尼岑摄）

此前，约翰逊于本月9日访问乌克兰首都基辅，表示英国将加大对俄制裁压力，并向乌克兰提供经济和军事援助。

英国媒体16日报道，英国陆军下属特种空降部队军人在基辅及其周边培训乌方士兵。这是自俄罗斯2月24日发起特别军事行动以来，英方现役军人首次在乌展开军事培训。

乌克兰军官尤里·米罗年科告诉《泰晤士报》，英国特种空降部队人员两周前出现在他所在的部队，培训乌方人员如何使用英国提供的轻型反装甲武器。

俄罗斯发起特别军事行动后，英方迅速向乌克兰提供了一批武器，包括先进轻型反装甲武器。

另一名没有公开姓名的乌克兰特种部队指挥官告诉《泰晤士报》，他所在的第112营上周接受英方人员同类培训。

英国国防部拒绝证实《泰晤士报》报道。英国武装部队国务大臣詹姆斯·希佩12日说，一些乌克兰军人定于下周抵达英国，接受英方培训，内容侧重如何操作英方提供的装甲车。

英方迄今向乌克兰提供了“标枪”反坦克导弹和“星光”防空导弹等武器。约翰逊承诺提供更多军事援助，包括更为先进的防空导弹和反坦克导弹，总额估计约1亿英镑。（陈立希）

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