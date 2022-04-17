当地时间4月16日，美国国家动物园举行大熊猫抵美50周年庆祝活动。动物园为大熊猫准备了写有“50”字样的冰镇水果蛋糕。人民网记者 李志伟摄

人民网华盛顿4月16日电 （记者李志伟）当地时间4月16日，美国史密森学会国家动物园举行大熊猫抵美50周年庆祝活动，这是该动物园大熊猫项目50周年系列庆祝活动之一。中国驻美国大使秦刚出席活动并致辞。

秦刚表示，大熊猫是友谊的象征，中美两国在大熊猫保护方面的成功故事，是中美能够共同合作的好例子。不仅仅在大熊猫保护方面，中美在其他许多领域也能够实现更多合作，让中美两国人民以及全世界人民受益其中。

秦刚表示，希望中美在大熊猫方面的合作能够继续开展下去。事实证明，过去50年，中美在大熊猫保护方面开展的合作卓有成效。同时，大熊猫也能够向美国公众展示中国在生物多样性保护、在野生动物保护方面所取得的成就。“所以我希望大熊猫能够继续在中美两国关系中发挥不可替代、独特的重要作用，继续给美国人民带来欢乐。”

美国史密森学会国家动物园主管布兰迪·史密斯表示，50年来，大熊猫一直是该动物园的明星与标志性物种。大熊猫项目展示了中国和美国的科学家如何很好地合作。为了拯救濒危物种的共同目标，两国科学家共同努力。这是成功的合作故事，也是非凡的友好关系。

当天，动物园为大熊猫准备了写有“50周年”字样的冰镇水果蛋糕。系列庆祝活动还包括中国文化展台、民乐表演、舞龙舞狮表演。动物园为大熊猫幼崽“小奇迹”拍摄的纪录片《奇迹熊猫》也于当天在动物园首映。

中国驻美国大使秦刚（右）与史密森学会国家动物园主管布兰迪·史密斯出席活动。人民网记者 李志伟摄

有大量美国民众参加庆祝活动。当地民众卡伦·希林与朋友们身穿印有大熊猫图案的T恤衫，高兴地给大熊猫拍照。希林表示，她与朋友们长期关注大熊猫的成长，很高兴大熊猫抵美已经50年，也很高兴看到大熊猫保护取得丰硕成果，大熊猫野生种群不断增长。当地民众克丽丝滕表示，她很高兴参加这一活动，她非常喜欢大熊猫，并期待到中国旅游。

1972年2月，时任美国总统尼克松访华。周恩来总理宣布将一对大熊猫作为珍贵礼物赠给美国人民。两个月后，雌性大熊猫“玲玲”和雄性大熊猫“兴兴”抵达史密森学会国家动物园，受到美国民众热烈欢迎。

目前，有三只大熊猫生活在史密森学会国家动物园，它们分别是“美香”“添添”和它们的孩子“小奇迹”。

(责编：王禹蘅、吴成良)