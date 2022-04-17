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埃塞亚的斯亚贝巴大学举办活动庆祝联合国中文日

2022年04月17日09:21 | 来源：新华网
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　　新华社亚的斯亚贝巴4月16日电（记者汪平）埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴大学和该校孔子学院15日联合举办活动推广中国语言文化，庆祝即将到来的联合国中文日。

　　亚的斯亚贝巴大学孔子学院师生当天在教学楼前设立摊位，展示剪纸、中国书法、京剧脸谱、中国传统服装、中文书籍等，供参观者体验。参观者还可以现场临摹书法、给京剧脸谱涂色、学习太极。

　　此外，中国第23批援埃塞医疗队也在现场设摊位，展示针灸、艾灸等传统中医文化，并为参观者提供拔罐治疗服务。

　　亚的斯亚贝巴大学副校长埃姆贝特在活动上表示，该活动将为在埃塞推广中文教学注入新动力，加强两国人民间的联系。“学习中文就是学习中国文化，这具有非常重要的意义，我们将以更加饱满的热情和更广阔的视角来学习中文。”

　　中国驻埃塞大使馆文化参赞车肇光在致辞时说，中文是联合国官方语言之一，随着越来越多的埃塞人学习中文以更好了解中国，相信未来两国在教育、文化、旅游和经济领域的合作必将得到进一步加强。

　　亚的斯亚贝巴大学孔子学院中文专业学生尤汉尼斯对新华社记者说，当天的活动吸引众多参观者，表明中文在埃塞越来越受欢迎，相信未来会有更多埃塞人学习中文。

　　２０１０年，联合国将中国传统二十四节气之一的“谷雨”日定为“联合国中文日”。

(责编：王禹蘅、刘洁妍)

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